Aksident në Berat, makina përplas këmbësorin 60-vjeçar! Shoqërohet shoferi
Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë të premte në qendër të qytetit të Beratit, në aksin rrugor Axhensi-Ish-Merkata. Një automjet tip “Volkswagen Golf”, që dyshohet se po lëvizte me shpejtësi, ka goditur një këmbësor 60-vjeçar, i cili po kalonte rrugën.
I plagosuri u transportua menjëherë me ambulancë drejt Spitalit Rajonal Berat. Fillimisht ai u fut në sallën e operacionit për një goditje në kokë, ndërsa më pas u dërgua në Repartin e Urgjencës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë rrugore, të cilat po kryejnë inspektimin e vendit të aksidentit dhe po shqyrtojnë pamjet e kamerave të sigurisë së bizneseve për të sqaruar rrethanat. Drejtuesi i mjetit, një 20-vjeçar, është shoqëruar në polici për të dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.