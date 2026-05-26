S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 92.72 ▼4.02%
ARI 4,522 ▼0.04%
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
BTC $76,830 ▼ -0.67% ETH $2,099 ▼ -0.76% XRP $1.3426 ▼ -1.55% SOL $84.5200 ▼ -1.64%
Kronika

Aksion i SPAK tek rezidencat në Tiranë, kush është Ergys Kastrati që u vendos në pranga mes 4 urdhër-arresteve

· 1 min lexim

SPAK ka zhvilluar një operacion të gjerë në disa zona rezidenciale në Tiranë, në kuadër të hetimeve ndaj një grupi të strukturuar kriminal të dyshuar për pastrim parash dhe aktivitete të tjera të paligjshme.

Sipas informacioneve paraprake, janë lëshuar 10 masa sigurie, ndërsa deri tani janë ekzekutuar 4 urdhër-arreste. Mes personave të vënë në pranga ndodhet edhe Ergys Kastrati, i cili rezultonte i shpallur në kërkim ndërkombëtar prej dy vitesh, si nga autoritetet shqiptare ashtu edhe ato italiane.

Burime nga hetimi bëjnë me dije se Kastrati është arrestuar gjatë ndërhyrjes së forcave speciale në një vilë në një prej rezidencave luksoze të kryeqytetit. Ndërkohë, disa prej personave për të cilët është caktuar masë sigurie rezultojnë jashtë vendit.

Në kuadër të të njëjtit operacion, autoritetet italiane kanë arrestuar edhe Igli Kamberin, i cili konsiderohet si drejtuesi i dyshuar i grupit kriminal. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet të jetë i përfshirë edhe në vrasjen e një shtetasi italian.

Operacioni vijon, ndërsa priten detaje të tjera nga SPAK dhe autoritetet ligjzbatuese.

