🌤️
Tiranë 28°C · Kryesisht kthjellët 26 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 92.72 ▼4.02%
ARI 4,522 ▼0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
₿ CRYPTO
BTC $76,830 ▼ -0.67% ETH $2,099 ▼ -0.76% XRP $1.3426 ▼ -1.55% SOL $84.5200 ▼ -1.64%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 92.72 ▼4.02 % ARI 4,522 ▼0.04 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 92.72 ▼4.02 % ARI 4,522 ▼0.04 %
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
26 May 2026
Breaking
Paraburgim për katër shtetas të Turqisë, e sulmuan fizikisht të riun nga Shkupi që punonte si shpërndarës i ushqimit Tarletti: Shoqëria civile, thelbësore për zgjedhje të lira dhe integrimin e Shqipërisë në BE Celibashi: Shoqëria civile ka rol themelor në garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme Jo vetëm Alisson për portën, Juventus synon edhe mbrojtësin veteran të Liverpool Rama flet për “Corriere Della Sera”: Jemi vend me shumë fat! Turistët nuk kërkojnë vetëm detin, por edhe përvoja&#823
Menu
Maqedonia

LSDM: Mickoski i gënjeu qytetarët për anulimin e Marrëveshjes së Prespës

· 2 min lexim

Nga LSDM thonë se kanë mbetur vetëm 5 ditë deri më 1 qershor, kur Hristijan Mickoski premtoi të përmbushë Axhendën e Reformave dhe detyrimet për të vazhduar rrugën evropiane.

“Ashtu siç gënjyen për kthimin e emrit, për anulimin e Marrëveshjes së Prespës, ashtu sot gënjejnë për Axhendën e Reformave, duke thënë se do ta përfundojnë atë deri më 1 qershor. Për dy vjet, ata përfunduan në mënyrë të paplotë 2 pika, dhe tani papritmas do t’i përfundojnë të 10-ta. Ja si duken premtimet e tij”.

“Qytetarët nuk duan të dëgjojnë pas dy vitesh njohjeje se Marrëveshja e Prespës tani është një kryevepër, siç tha Mickoski, se NATO, për të cilën nuk donin të votonin, është një gjë fenomenale dhe e shkëlqyer për investitorët, siç thotë Timço Mucunski, dhe më në fund të kenë njohje se gjuha, kultura dhe identiteti kombëtar mbrohen nga Marrëveshja e Prespës, siç thotë Gordana Siljanovska.Qytetarët nuk kanë asnjë nga këto njohje. Ata kanë humbur vite”.

“Si mundet Mali i Zi, dhe ne jo. Gjëja kryesore mbetet, ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në Kushtetutë, një detyrim pa të cilin nuk do të lëvizë nga një pikë e vdekur. Pa këtë, Maqedonia nuk do të jetë në gjendje të ecë përpara në negociatat me Bashkimin Evropian. Pa këtë, nuk do të ketë hapje të kapitujve të ardhshëm. Asnjë fonde të reja evropiane, asnjë standard më të mirë për qytetarët. Në vend që të akuzojë BE-në se po rrezikon identitetin maqedonas, le të përfshijë pakicat në Kushtetutë”, thonë nga LSDM.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë