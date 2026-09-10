Aktakuza për pengim të drejtësisë, Prokuroria kërkon 6 vjet burgim për Thaçin, nga 3 për Fazliun, Kilajn e Smakajn, dhe 9 muaj për Kuçin
Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë, në fjalën përfundimtare në gjykimin për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) kërkoi që Hashim Thaçi të dënohet me 6 vjet burgim, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj dhe Fadil Fazliut nga 3 vjet burigm, kurse Hajredin Kuçit me 9 muaj burgim.
Prokurori Joshua Hafetz kërkoi që të akuzuarit të shpallen fajtorë për të gjitha pikat e aktakuzës.
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