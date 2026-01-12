Akuzohet për abuzim me pushtetin, ish-ministri polak i drejtësisë merr azil politik në Hungari
Një ish-ministër i lartë polak, i cili po hetohet për abuzim të dyshuar me pushtetin gjatë kohës kur ishte pjesë e qeverisë konservatore-nacionaliste të partisë Ligj dhe Drejtësi (PiS), ka marrë azil politik në Hungari.
Zbigniew Ziobro, ish-ministër i Drejtësisë dhe një nga figurat më të fuqishme të qeverisë së PiS, luajti një rol kyç në reformat e debatueshme të sistemit gjyqësor. Kritikat ndaj këtyre reformave kanë qenë të ashpra, me akuza se ato minuan sundimin e ligjit dhe pavarësinë e gjykatave, duke shkaktuar përplasje të gjata mes Polonisë dhe Bashkimit Evropian.
Pas humbjes së pushtetit të PiS në vitin 2023, Polonia drejtohet nga një qeveri koalicioni pro-evropiane e udhëhequr nga Donald Tusk, e cila ka premtuar hetimin e korrupsionit dhe keqpërdorimeve të dyshuara gjatë tetë viteve të qeverisjes së mëparshme.
Ziobro po përballet me 26 akuza penale. Prokurorët pretendojnë se ai drejtoi një grup kriminal dhe keqpërdori burimet e një fondi të krijuar për të ndihmuar viktimat e krimit. Sipas mediave polake, fondet dyshohet se janë përdorur për patronazh politik dhe për blerjen e sistemit të përgjimit Pegasus, i cili thuhet se është përdorur kundër kundërshtarëve politikë.
Ish-ministri i mohon të gjitha akuzat. Në një reagim në rrjetet sociale, ai deklaroi se po lufton kundër “banditizmit politik” dhe se është viktimë e një “hakmarrjeje personale” nga kryeministri Tusk. Ziobro tha se do të qëndrojë jashtë Polonisë derisa, sipas tij, të rivendosen “garancitë reale të sundimit të ligjit”, duke falënderuar kryeministrin hungarez Viktor Orbán për dhënien e azilit.
Avokati i tij, Bartosz Lewandowski, deklaroi në Varshavë se klienti i tij nuk do të kishte një gjykim të drejtë në Poloni. Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Hungarisë, Péter Szijjártó, konfirmoi se Budapesti u ka dhënë azil “disa” personave që përballen me atë që ai e cilësoi si persekutim politik në Poloni.
Parlamenti polak i hoqi imunitetin parlamentar Ziobros në nëntor, ndërsa prokurorët kanë kërkuar arrestimin e tij të përkohshëm. Pasaportat e tij u shpallën të pavlefshme në dhjetor, në përpjekje për të parandaluar largimin nga vendi.