Alarmi nga Hantavirusi/ Çfarë është dhe si transmetohet, simptomat dhe trajtimi
Tre persona kanë vdekur pas një shpërthimi të mundshëm të hantavirusit, një sëmundje që transmetohet te njerëzit nga brejtësit, në një anije turistike që lundronte në Oqeanin Atlantik, njoftoi dje Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Sipas njoftimit përkatës, një rast i virusit është konfirmuar tashmë, ndërsa pesë raste të tjera të dyshuara janë nën hetim
Vdekjet u raportuan në anijen turistike “MV Hondius”, e cila po udhëtonte nga Argjentina për në Kepin e Gjelbër.
Sipas studimeve shkencore, viruset e gjinisë hantavirus kanë ekzistuar prej shekujsh, me epidemi të regjistruara në Azi dhe Evropë. Në Hemisferën Lindore, ato janë lidhur me ethet hemorragjike dhe dështimin e veshkave.
Sëmundja tërhoqi vëmendjen vitin e kaluar pas vdekjes së gruas së aktorit Gene Hackman, Betsy Arakawa, nga një infeksion i shkaktuar nga një termometër dore në New Mexico.
Çfarë është Hantavirusi?
Hantavirusi është një lloj virusi që bartet nga brejtësit dhe transmetohet kryesisht te njerëzit përmes thithjes së grimcave ajrore që rrjedhin nga jashtëqitjet e thata të brejtësve.
Sipas Qendrave Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), infeksionet zakonisht ndodhin kur virusi transmetohet përmes ajrit nga urina, jashtëqitjet ose pështyma e një brejtësi.
Edhe pse e rrallë, mund të transmetohet edhe përmes pickimeve ose gërvishtjeve nga brejtësit.
Cilat janë simptomat?
Një infeksion mund të përparojë me shpejtësi dhe të bëhet kërcënues për jetën. Ekspertët thonë se mund të fillojë me simptoma të tilla si ethe, të dridhura, dhimbje muskujsh dhe, ndoshta, dhimbje koke.
“Në fazat e hershme të sëmundjes, në fakt mund të mos jetë e mundur të bëhet dallimi midis hantavirusit dhe gripit”, shpjegon Dr. Sonia Bartolome e Qendrës Mjekësore UT Southwestern në Dallas.
Simptomat e HPS zakonisht shfaqen një deri në tetë javë pas kontaktit me një brejtës të infektuar. Ndërsa infeksioni përparon, pacientët mund të përjetojnë shtrëngim në gjoks ndërsa mushkëritë mbushen me lëng.
Sindroma tjetër e shkaktuar nga hantavirusi – ethet hemorragjike me sindromën renale (HFRS) – zakonisht zhvillohet brenda një ose dy javësh pas ekspozimit.
Shkalla e vdekshmërisë ndryshon në varësi të hantavirusit që shkakton sëmundjen. Sipas CDC-së, shkalla e vdekshmërisë për sindromën pulmonare është rreth 38%, ndërsa për ethet hemorragjike me sindromën renale varion nga 1% në 15% të pacientëve.
Sa raste ka në të gjithë botën?
Sipas një raporti nga Institutet Kombëtare të Shëndetit, rreth 150,000 raste të HFRS raportohen në të gjithë botën çdo vit, kryesisht në Evropë dhe Azi. Më shumë se gjysma e rasteve zakonisht ndodhin në Kinë.
Të dhënat më të fundit nga SHBA-ja tregojnë se nga viti 1993, kur filloi monitorimi i hantavirusit, deri në vitin 2023, në vend u konfirmuan 890 raste.
Megjithatë, virusi i Seulit , një nga llojet kryesore të hantavirusit të bartur nga minjtë e Norvegjisë (të njohur edhe si minj kafe), gjendet në të gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
Si trajtohet?
Nuk ka trajtim specifik për infeksionet e hantavirusit.
CDC rekomandon kujdes mbështetës për të menaxhuar simptomat, të cilat mund të përfshijnë terapi me oksigjen, ventilim mekanik, ilaçe antivirale dhe madje edhe hemodializë.
Pacientët me simptoma të rënda mund të kenë nevojë të shtrohen në spital në njësitë e kujdesit intensiv. Në raste të rënda, disa mund të kenë nevojë të intubohen.
Gjithashtu rekomandohet të shmangni kontaktin me brejtësit në shtëpi ose në vendin e punës, me qëllim që të zvogëloni ekspozimin ndaj virusit, si dhe të mbyllni pikat e hyrjes në bodrume ose papafingo nga ku brejtësit mund të hyjnë në shtëpi.
Shumë “të panjohura”
Siç vëren Michelle Harkins, një pulmonologe në Qendrën e Shkencave Shëndetësore të Universitetit të New Mexico-s, pavarësisht viteve të tëra kërkimesh, shumë pyetje, të tilla si pse sëmundja manifestohet lehtë tek disa njerëz dhe shumë rëndë tek të tjerët, si dhe si zhvillohen antitrupat, mbeten pa përgjigje.
Ajo dhe studiues të tjerë po i ndjekin pacientët për periudha të gjata kohore, me shpresën për të gjetur një kurë.
“Ka shumë mistere”, tha ai, duke vënë në dukje se e vetmja gjë që studiuesit dinë është se ekspozimi ndaj brejtësve është një faktor përcaktues.
