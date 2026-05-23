Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $75,535 ▼ -1.58% ETH $2,060 ▼ -2.78% XRP $1.3367 ▼ -1.29% SOL $84.0700 ▼ -3.06%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
23 May 2026
Breaking
Birçe Hasko, aktori që e solli shpirtin e Labërisë në skenë dhe ekran Aksident tragjik në Greqi, ndërron jetë 55-vjeçari shqiptar Berisha voton për veten, demokratët i bëjnë “gjëmën”: Sali, merre partinë me vete në varr Aliu: Strategjia zhvillimore 2026-2030 përfshinë ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve në sistemin shëndetësorë ​Nga ferri i Smrekonicës në Shqipëri-momentet kur të burgosurit mitrovicas arrijnë në Kukës, në maj 1999
Menu
Maqedonia

Aliu: Strategjia zhvillimore 2026-2030 përfshinë ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve në sistemin shëndetësorë

· 2 min lexim

Është në zhvillim procedura për miratimin e Strategjisë së re për shëndetin seksual dhe riprodhues për periudhën 2026–2030, e shoqëruar me Plan Veprimi për zbatimin e saj për periudhën 2026–2028, kumtuan pasdite nga Ministria e Shëndetësisë.

Strategjia është përgatitur me mbështetjen e Zyrës së OBSH-së në Shkup, Zyrës së UNFPA-së në Shkup dhe MAGO-s, me pjesëmarrjen e organizatave qytetare që veprojnë në këtë fushë, si dhe të institucioneve shëndetësore dhe ministrive relevante.

Sipas Nermina Fakoviq, koordinatore për mundësi të barabarta në Ministrinë e Shëndetësisë në takimin e 10-të të grupit sektorial për shëndetësi, strategjia e re bazohet në këto parime – qasje multisektoriale për avancimin e shëndetit, integrim të shëndetit publik, arsimit dhe mbrojtjes sociale, harmonizim me politikat e Bashkimit Evropian dhe Programin Nacional për Miratimin e së Drejtës së BE-së (NPAA), fokus në të drejtat e njeriut dhe sigurimin e qasjes së barabartë në shërbimet shëndetësore.

Siç shpjegohet në komunikatë, strategjia parasheh masa dhe aktivitete konkrete në këto fusha prioritare: Planifikimi familjar dhe trajtimi i infertilitetit, kujdes i sigurt për nënën dhe të porsalindurin,Infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST) dhe neoplazmat malinje, shëndeti seksual dhe riprodhues i adoleshentëve, dhuna me bazë gjinore, si dhe menopauza dhe situatat e krizës.

“Në kuadër të periudhës strategjike 2026–2030, janë paraparë këto objektiva kryesore: përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore për të gjithë qytetarët, ngritja e vetëdijes publike për shëndetin seksual dhe riprodhues, forcimi dhe rritja e kapaciteteve të sistemit shëndetësor, sigurimi i shërbimeve të integruara dhe cilësore shëndetësore, si dhe menaxhim më i mirë i të dhënave dhe informacionit shëndetësor”, theksohet në dklaratën me shkrim të ministrit të Shëndetësisë, Azir Aliu.

Në komunikatë theksohet se Ministria e Shëndetësisë i përfshin të gjitha palët e interesuara, shoqatat profesionale, organizatat qytetare dhe publikun në procesin e konsultimeve dhe finalizimit të Strategjisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë