Aksident tragjik në Greqi, ndërron jetë 55-vjeçari shqiptar
Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Pyrgos në Greqi, ku një 55-vjeçar shqiptar humbi jetën si pasojë e një aksidenti të rëndë rrugor, që ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në 23 maj, në kryqëzimin e Agios Georgios.
Burri, i cili po shkonte me biçikletë drejt vendit të punës, u përplas nga një kamion. Sipas mediave greke, aksidenti ndodhi kur drejtuesi i një kamioni tentoi të kthente mjetin djathtas për të hyrë në aksin nacional.
Në ato çaste, kamioni goditi me forcë biçiklistin 55-vjeçar, i cili u rrëzua në rrugë duke marrë plagë të rënda në trup dhe në kokë. Menjëherë në vendin e ngjarjes mbërritën ambulanca dhe ekipet e emergjencës, të cilat e transportuan me urgjencë në spitalin e zonës.
Mjekët u përpoqën që ta mbajnë në jetë, por fatkeqësisht plagët ishin të rënda dhe 55-vjeçari ndërroi jetë. Viktima ishte punëtor në ndërtim dhe çdo ditë shkonte në punë me biçikletë.
Mëngjesi i së shtunës rezultoi udhëtimi i tij i fundit, pasi jeta iu ndërpre tragjikisht. Policia Rrugore e Pyrgos ka nisur hetimet për aksidentin fatal.
