Analiza e BBC: Kievi i frikësohet një marrëveshje Trump-Putin pa praninë e tyre

21 hours ago
Përpjekja e Donald Trump dhe presidentit Putin për të arritur një marrëveshje pa praninë e Ukrainës është pikërisht ajo për të cilën shqetësoheshin Ukraina dhe shumë nga aleatët e saj evropianë.

Fjalët e Trump për Rusinë mund të jenë ashpërsuar muajt e fundit. Por për Ukrainën, ato ende nuk janë pasuar nga veprime konkrete.

Afati i presidentit amerikan për Rusinë, që të pranojë një armëpushim ose të përballet me sanksione të tjera, ka kaluar pa ndonjë pasojë të dukshme.

Raportet sugjerojnë se Trump është ende i gatshëm të diskutojë që Ukraina të heqë dorë nga disa pjesë të territorit në këmbim të një armëpushimi kur të takojë Putinin në Alaskë javën tjetër.

Sakrifica e tokës për paqe ka qenë qëndrimi i Trump që nga fillimi. Zelensky gjithmonë e ka bërë të qartë se kjo është e papranueshme sipas Kushtetutës së Ukrainës dhe do të ishte vetëm një shpërblim për Rusinë që nisi luftën.

Ndërsa presidenti ukrainas ka qenë i kujdesshëm që të mos kritikojë Trump, postimi i tij në rrjetet sociale tregon qartë se ai nuk do ta pranojë këtë.

Në terren, ka një dorëzim se bisedat e para të paqes mund të mos përfshijnë Ukrainën. Midis ushtarëve dhe civilëve, me të cilët biseduam, ekziston një dëshirë e fortë për paqe.

Ka lodhje nga luftimet e vazhdueshme dhe sulmet me dronë dhe raketa ruse.

Por ka pak dëshmi që Ukraina është e gatshme të pranojë paqe me çdo kusht, aq më pak një paqe që do t’i imponohet pa dëgjuar zërin e saj.

