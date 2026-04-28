☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 99.87 ▲3.63%
ARI 4,619 ▼1.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,378 ▼ -1.82% ETH $2,275 ▼ -1.94% XRP $1.3860 ▼ -1.93% SOL $83.5800 ▼ -1.87%
28 Apr 2026
Breaking
Toshkovski për rastin në Gjorçe Petrov: 14 persona janë ftuar në stacion policor, edhe prindërit e nxënësve që keqtrajtuan bashkëmoshataren Andonovski: Ligji i ri për sigurinë kibernetike krijon sistem qëndrueshmërie edhe në sektorin privat KQZ ua ka marrë dorën zgjedhjeve, Elezi: Janë sfidë, por i mbajmë Veteranët e UÇK-së reagojnë për situatën në Kuvend: Respektoni Kushtetutën, mos rrezikoni stabilitetin! Palmer zbulon të ardhmen e tij: Manchester është shtëpia ime, por s’kam plane të iki nga Chelsea
Menu
Maqedonia

Andonovski: Ligji i ri për sigurinë kibernetike krijon sistem qëndrueshmërie edhe në sektorin privat

· 2 min lexim

Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, sot mbajti fjalim në konferencën e biznesit mbi sigurinë kibernetike, kushtuar rregullores së re për sigurinë e sistemeve të rrjetit dhe informacionit dhe sfidave në mbrojtjen e infrastrukturës dixhitale.

Në fjalimin e tij, ministri theksoi se siguria kibernetike nuk mund të trajtohet më si një çështje teknike, por si një faktor kyç për qëndrueshmërinë e shtetit dhe funksionalitetin e ekonomisë.

“Në kushte të dixhitalizimit të plotë të shërbimeve, komunikimit dhe proceseve ekonomike, çdo incident kibernetik ka potencialin të transmetohet në të gjithë sistemin. Prandaj, qëndrueshmëria bëhet baza e transformimit dixhital”, theksoi Andonovski.

Ministri iu referua rëndësisë së Ligjit të ri për Sigurinë e Sistemeve të Rrjetit dhe Informacionit, i cili është në përputhje me Direktivën Evropiane NIS2, duke theksuar se thelbi i tij është në krijimin e një sistemi ku deri më tani ka pasur një qasje të fragmentuar.

“Me ligjin, për herë të parë, po përcaktojmë linja të qarta përgjegjësie, duke përcaktuar menaxhimin e rrezikut kibernetik dhe duke krijuar një kornizë për veprim të koordinuar si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Ne nuk po e bëjmë këtë vetëm për hir të harmonizimit me rregulloret evropiane, por si një reformë themelore institucionale”, theksoi Andonovski.

Ai theksoi se një nga ndryshimet kryesore që sjell ligji është kalimi nga një qasje reaktive në një qasje proaktive ndaj sigurisë kibernetike, me organizatat që janë të detyruara të krijojnë sisteme të menaxhimit të rrezikut dhe vazhdimësisë së biznesit.Theks i veçantë u vu në rolin e sektorit privat, i cili, siç u theksua, është një pjesë thelbësore e rezistencës kombëtare ndaj kibernetikës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

