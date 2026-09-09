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09 Sep 2026
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NHL

Andre Pronovost, fitues katër herë i Kupës Stanley me Canadiens, vdes në moshën 90 vjeç

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Andre Pronovost, i cili fitoi Kupën Stanley katër herë gjatë katër sezoneve të tij të para me Montreal Canadiens, ka ndërruar jetë të martën në moshën 90 vjeçare. Pronovost luante si sulmues dhe u konsiderua pjesë e përbërjes së rëndësishme të skuadrës gjatë periudhës së suksesit të Montrealit.

Siç raporton nhl, Pronovost regjistroi 198 pikë (94 gola, 104 asistime) në 557 ndeshje në NHL nga sezonit 1956-57 deri në 1967-68, duke veshur uniformën e Canadiens, Boston Bruins, Detroit Red Wings dhe Minnesota North Stars. Në playoff ai shënoi 22 pikë (11 gola, 11 asistime) në 70 ndeshje, ndër të cilat nëntë pikë (6 gola, 3 asistime) në 37 ndeshje të playoff-it gjatë katër sezoneve të para (1956-60) brenda periudhës së fitimeve të Montrealit nga 1955-56 deri në 1959-60.

Ai ishte gjyshi i sulmuesit të New Jersey Devils, Anthony Mantha. Gjatë karrierës së tij në NHL, Pronovost arriti rekordin sezonal me 31 pikë (12 gola, 19 asistime) në 69 ndeshje për Canadiens në sezonin 1959-60. Performancën më të mirë në playoff e pati në 1963-64, kur shënoi shtatë pikë (4 gola, 3 asistime) në 14 ndeshje për Red Wings.

Trashëgimia e tij sportive lidhet ngushtë me periudhën e dominimit të Montreal Canadiens; nhl vëren se Pronovost la pas një karrierë të dalluar me katër tituj të Kupës Stanley dhe kontribute të rëndësishme te disa klube të NHL.

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