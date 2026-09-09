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NHL

Devils hyjnë në kampin stërvitor me tre portierë për të rivalizuar për vendin e parë

· 2 min lexim

New Jersey Devils kanë vendosur të hyjnë në kampin stërvitor me tre portierë në bordin e skuadrës — një qasje e pazakontë që synon të krijojë konkurrencë dhe të identifikojë portierin e parë për sezonin. Në mesin e alternativave janë veteranët Jake Allen dhe David Rittich, si dhe pretendent i ri Nico Daws.

Siç raporton nhl, Devils shkojnë në kamp me Allen dhe Rittich si opsione të provuara dhe me 25-vjeçarin Nico Daws, që ka nisur 50 ndeshje në nivele të larta dhe që më 1 korrik firmosi një kontratë dyvjeçare me vlerë totale 2.2 milionë dollarë (1.1 milionë mesatar vjetor). Një ndryshim kryesor në organikë ishte largimi i Jacob Markstrom, i shkëmbyer te Florida Panthers më 30 qershor.

Menaxheri i përgjithshëm Sunny Mehta pranoi se vendimi për të lëvizur Markstrom nuk ishte i lehtë, por theksoi se Daws nuk kishte pasur më parë një rrugë të qartë për zhvillim dhe klubi është i entuziazmuar për mundësinë që i është dhënë. Sipas Mehta, klubi do të vlerësojë çdo alternativë gjatë rrugës, por aktualisht shpreson që konkurenca do të nxjerrë portierin më të mirë.

Përzgjedhja e tre portierëve ka përkrahës dhe kritikë. Analistë me përvojë si Glenn “Chico” Resch dhe Ken Daneyko e shohin strategjinë si një mundësi për të “goditur rrufeja në një shishe” — pra për të gjetur papritur një zgjidhje të suksesshme, si rasti i Brandon Bussi që doli heroi për Carolina Hurricanes sezonin e kaluar. Nga ana tjetër, drejtuesit e portierëve si Evgeni Nabokov paralajmërojnë se ekziston rreziku që dy portierët e pushuar të mos jenë gati kur të thirren, duke e bërë strategjinë një bast.

Portieri Jake Allen ka theksuar rëndësinë e komunikimit të qartë midis të treve dhe stafit, duke shtuar se përkushtimi dhe përcaktimet do të jenë kyçe. Vetëm koha dhe rezultatet do të tregojnë nëse ky eksperiment do të sjellë sukses për klubin; Sipas nhl, fundi do të varet nga mënyra si do të performojnë portierët dhe nga fitoret që do të sigurojë skuadra.

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