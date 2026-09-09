Prospektet më të mira të NHL për sezonin 2026–27
Një grup lojtarësh të rinj pritet të hyjnë në rol vendimtar këtë sezon në NHL, me Gavin McKenna të pozicionuar si emri kryesor pas performancave të tij të fundit në kolegj dhe pas zgjedhjes si numër 1 në draftin e vitit 2026 nga Toronto Maple Leafs.
Sipas nhl, lista me 26 prospektet më të mira është përpiluar nga një panel i gazetarëve dhe redaktorëve të ligës dhe vlerëson vetëm lojtarët që plotësojnë kriteret e eligibility për Çmimin Calder. Paneli përfshin emra si Adam Kimelman, Mike G. Morreale dhe Sebastien Deschambault; në votim McKenna u rendit i pari, përpara Porter Martone dhe Anton Frondell, ndërsa më shumë se 40 lojtarë morën të paktën një votë, duke pasqyruar thellësinë e talenteve të reja.
Gavin McKenna (18 vjeç), i zgjedhur gjithashtu si numër 1 në draft, erdhi pas një sezoni të shkëlqyer në Penn State me 51 pikë në 35 ndeshje dhe paraqitet si një krah ofensiv me vizion, pasim dhe IQ të lartë për akullin, me potencial për role me minuta të mëdha te Maple Leafs.
Porter Martone (19 vjeç), përzgjedhur në vitin 2025 si numër 6, ka kombinim të forcës dhe aftësisë për të mbajtur paketën; pas 50 pikëve në Michigan State, ai debutoi në NHL dhe kontribuoi edhe në playoff. Anton Frondell (19 vjeç), zgjedhja e tretë e 2025, dha shenja të forta në ndeshjet e para të tij në Chicago dhe pritet të ketë rol titullar në qendër gjatë shërimit të Connor Bedard.
Ivar Stenberg (zgjedhur i dyti në draftin 2026) erdhi nga SHL me 33 pikë në 43 ndeshje dhe një paraqitje të spikatur në Kampionatin Botëror U20; ai shihet si krah inteligjent me potencial për njërin prej roleve kryesore. James Hagens, i zgjedhur në 2025, pati zhvillim të kujdesshëm te Boston, me paraqitje të kufizuara në NHL por me pritshmëri për rol top-6 te Bruins.
Në mbrojtje, Cole Hutson ka shënuar shifra të larta si koleg dhe ka filluar t’i transmetojë ato edhe në NHL, ndërsa Chase Reid, i zgjedhur në 2026, shihet si një mbrojtës me potencial për çiftet e para dhe për një rol në njësinë e parë të power play. Emra të tjerë si Tij Iginla, Michael Hage, Caleb Desnoyers, Konsta Helenius, Viggo Bjorck dhe Carson Carels po zhvillohen në nivele të ndryshme (WHL, AHL, SHL, NCAA) dhe priten të kërkojnë vend në skemat e ekipeve të tyre gjatë sezonit 2026–27.
Lista e plotë e 26 prospekteve për sezonin 2026–27 është publikuar nga nhl dhe ofron një pasqyrë të atyre lojtarëve që pritet të ndikojnë më shumë në vazhdimësi në rangun e profesionistëve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.