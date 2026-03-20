Anija luftarake 100,000 tonëshe me energji bërthamore e Marinës Amerikane del nga lufta me Iranin pas zjarrit në bord
USS Gerald R. Ford, aeroplanmbajtësja më e përparuar me energji bërthamore e Marinës Amerikane, po niset nga Deti i Kuq për Aktivitetin e Mbështetjes Detare në Gjirin e Soudës në Kretë, pasi një zjarr shpërtheu në objektin e saj të lavanderisë më 12 mars.
Zjarri pamundësoi ankorimin e mbi 600 marinarëve dhe nxiti një përpjekje të konsiderueshme për kontrollin e dëmeve mes operacioneve luftarake të vazhdueshme kundër Iranit.
Zjarr nën kuvertë
Zjarri, i cili u konfirmua si jo i lidhur me luftimet, filloi më 12 mars dhe u përhap përmes ventilimit në dhomat e gjumit ngjitur, duke shkatërruar mbi 100 shtretër dhe duke zhvendosur marinarët në të gjithë anijen po atë ditë.
Dy marinarë u trajtuan fillimisht për lëndime jo kërcënuese për jetën, me një të evakuuar mjekësor në breg. Më shumë se 200 të tjerë morën trajtim për thithjen e tymit para se të ktheheshin në detyrë.
Deri më 13 mars, Marina kishte transportuar me avion 1,000 dyshekë zëvendësues nga USS John F. Kennedy në Norfolk, Virxhinia, së bashku me veshje rezervë, pasi objektet e lavanderisë së transportuesit mbetën kryesisht jashtë shërbimit.
Duke sqaruar raportet fillestare, një zyrtar amerikan deklaroi se, megjithëse kontrolli i dëmeve zgjati më shumë se një ditë, zjarri vetë nuk u dogj për 30 orë. Në vend të kësaj, periudha 30-orëshe përfshinte shuarjen e zjarrit, pastrimin e dëmeve nga uji dhe parandalimin e shpërthimit. Megjithatë, Marina Amerikane po heton zyrtarisht nëse marinarët në bordin e Fordit e kanë ndezur qëllimisht zjarrin.
Një anije e varfëruar në një luftë aktive
Ford u nis nga Norfolk, Virxhinia, më 24 qershor 2025. Gjatë nëntë muajve në vijim, ai operoi nëpër Karaibe, Mesdhe dhe Detin e Kuq. Më 5 mars, ai kaloi Kanalin e Suezit, pastaj kreu sulme të vazhdueshme në kuadër të Operacionit Epic Fury.
Pas zjarrit, ekuipazhi vazhdoi sulmet luftarake deri në vendimin e tërheqjes. Nëse transportuesi mbetet i vendosur deri në mesin e prillit, ai do të thyejë rekordin pas Luftës së Vietnamit prej 294 ditësh të vendosur nga USS Abraham Lincoln në vitin 2020.
Vendosja e Ford është e dukshme jo vetëm për gjatësinë e saj, por edhe për ritmin e saj, me operacione në dy hemisfera, luftime në Lindjen e Mesme dhe sfida mirëmbajtjeje, duke përfshirë dështime të përsëritura të hidraulikës që tërhoqën vëmendjen e publikut.
Duke shtuar këtyre sfidave, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit e ka caktuar zyrtarisht grupin e sulmit të transportuesit Ford si një objektiv ushtarak. Ky përcaktim sjell një shtresë shtesë të presionit operacional në atë që është tashmë një vendosje e pazakontë e tendosur.
Çfarë ndodh më pas
Ford do të kalojë më shumë se një javë në Gjirin e Soudës për riparime në skelë. Kjo ndalesë do të vlerësojë se çfarë mund të rregullohet menjëherë dhe çfarë kërkon vëmendje në portin e saj në Norfolk. Pjesa tjetër e grupit të sulmit Ford – USS Mahan, USS Bainbridge dhe USS Winston S. Churchill – do të mbetet në Detin e Kuq dhe nuk do ta ndjekë transportuesin deri në Kretë.
Grupi i sulmit të transportuesit USS Abraham Lincoln është tashmë në rajon për të mbajtur operacionet luftarake. USS George H.W. Bush ka përfunduar punën në Norfolk dhe pritet të dërgohet si zëvendësues për Fordin.
Gjenerali Dan Caine, Kryetar i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, iu drejtua situatës së ekuipazhit drejtpërdrejt në një konferencë për shtyp në Pentagon: “Po mendojmë për ekuipazhin atje që u plagos në zjarr. Besojmë dhe shpresojmë se të gjithë do të jenë mirë dhe jemi mirënjohës për këtë.”
