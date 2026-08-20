Anna Faris zbulon vendimin që i ndryshoi jetën: “Më duhej të bëja një hap pas”
Aktorja Anna Faris ka zbuluar se ka hequr dorë nga alkooli, duke treguar se vendimi ka pasur një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si e sheh veten dhe jetën e saj.
Gjatë një interviste në podcastin “Dear Chelsea”, 49-vjeçarja tha se vetëm gjatë vitit të fundit ka filluar të ndihet më mirënjohëse për karrierën e saj si aktore.
Faris tregoi se ka nisur të vërejë më shumë reagimet e njerëzve kur e njohin në publik.
“Kur njerëzit më njohin, zakonisht buzëqeshin duke menduar për diçka jashtëzakonisht budallaqe që kam bërë në ekran”, tha ajo.
Prezantuesja Chelsea Handler e pyeti nëse ky ndryshim në këndvështrimin e saj lidhej me faktin se kishte ndaluar së piri.
“Sepse e di që ke ndaluar së piri. Ndoshta kjo e ka ndriçuar pak atë pjesë”, e pyeti Handler.
Faris e konfirmoi dhe e cilësoi kthesën në mënyrën e saj të të menduarit si “një nga dhuratat e shumta” të të qenit esëll.
“Për mua, doli se ekziston patjetër një lidhje mes alkoolit dhe depresionit. Më duhej të bëja një hap pas për të mos sabotuar veten”, rrëfeu aktorja.
Gjatë intervistës, aktorja e “Scary Movie” foli gjithashtu për dy martesat e saj të mëparshme, me Ben Indra dhe Chris Pratt.
Duke folur për marrëdhëniet e saj të kaluara, Faris pranoi se i është dashur kohë për të kuptuar se si dëshironte të dashurohej dhe si duhej ta pranonte dashurinë.
Ajo është aktualisht e martuar me Michael Barrett, martesë të cilën e përshkroi me humor si një rast ku “hera e tretë është fat”.
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