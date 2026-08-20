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NHL

Elvis Merzlikins jashtë për kohë të pacaktuar pas operacionit të shpatullës

· 2 min lexim

Elvis Merzlikins do të mungojë për kohë të pacaktuar te Columbus Blue Jackets pasi iu nënshtrua një operacioni në shpatullë, njoftoi skuadra të enjten.

Sipas nhl, menaxheri i përgjithshëm Don Waddell bëri me dije se portieri kishte ndjerë shqetësime në shpatull gjatë stërvitjeve verore; pas një rezonance magnetike u vendos që ndërhyrja kirurgjikale ishte zgjidhja më e mirë. Waddell shtoi se Merzlikins do të rishikohet sërish pas disa javësh, kur pritet të ketë një ide më të qartë për kohën e rikthimit të tij në akull.

32-vjeçari sezonin e fundit regjistroi bilancin 14-11-3, me mesatare prej 3.40 golash të pësuar, përqindje shpëtimi .883 dhe një ndeshje pa pësuar gol në 30 paraqitje (29 si titullar), në sezonin e tij të shtatë me Columbus. I zgjedhur në rundin e tretë, në vendin e 76-të në Draftin e vitit 2014, Merzlikins në karrierën e tij në kampionatin e rregullt ka 108-111-38, 3.22 GAA, .900 përqindje shpëtimi dhe 12 ndeshje pa pësuar gol në 274 paraqitje (258 si titullar). Në playoff ka luajtur dy ndeshje, me bilanc 1-1, 1.96 GAA dhe .946 përqindje shpëtimi.

Columbus planifikon të hapë kampin stërvitor më 16 shtator, me ditën e parë të stërvitjeve në akull më 17 shtator. Ndeshja e parë para-sezonit është kundër Detroit Red Wings më 21 shtator, ndërsa sezoni i rregullt fillon më 1 tetor kundër Buffalo Sabres.

Skuadra thotë se do të bëjë një vlerësim të ri mjekësor pas disa javësh për të përcaktuar afatin e rikuperimit dhe rikthimin në fushë; siç njofton nhl, pas atij kontrolli pritet të ketë më shumë qartësi mbi axhendën e tij të riaftësimit.

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