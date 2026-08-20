Elvis Merzlikins jashtë për kohë të pacaktuar pas operacionit të shpatullës
Elvis Merzlikins do të mungojë për kohë të pacaktuar te Columbus Blue Jackets pasi iu nënshtrua një operacioni në shpatullë, njoftoi skuadra të enjten.
Sipas nhl, menaxheri i përgjithshëm Don Waddell bëri me dije se portieri kishte ndjerë shqetësime në shpatull gjatë stërvitjeve verore; pas një rezonance magnetike u vendos që ndërhyrja kirurgjikale ishte zgjidhja më e mirë. Waddell shtoi se Merzlikins do të rishikohet sërish pas disa javësh, kur pritet të ketë një ide më të qartë për kohën e rikthimit të tij në akull.
32-vjeçari sezonin e fundit regjistroi bilancin 14-11-3, me mesatare prej 3.40 golash të pësuar, përqindje shpëtimi .883 dhe një ndeshje pa pësuar gol në 30 paraqitje (29 si titullar), në sezonin e tij të shtatë me Columbus. I zgjedhur në rundin e tretë, në vendin e 76-të në Draftin e vitit 2014, Merzlikins në karrierën e tij në kampionatin e rregullt ka 108-111-38, 3.22 GAA, .900 përqindje shpëtimi dhe 12 ndeshje pa pësuar gol në 274 paraqitje (258 si titullar). Në playoff ka luajtur dy ndeshje, me bilanc 1-1, 1.96 GAA dhe .946 përqindje shpëtimi.
Columbus planifikon të hapë kampin stërvitor më 16 shtator, me ditën e parë të stërvitjeve në akull më 17 shtator. Ndeshja e parë para-sezonit është kundër Detroit Red Wings më 21 shtator, ndërsa sezoni i rregullt fillon më 1 tetor kundër Buffalo Sabres.
Skuadra thotë se do të bëjë një vlerësim të ri mjekësor pas disa javësh për të përcaktuar afatin e rikuperimit dhe rikthimin në fushë; siç njofton nhl, pas atij kontrolli pritet të ketë më shumë qartësi mbi axhendën e tij të riaftësimit.
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