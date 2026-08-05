Ariana Grande zbulon arsyen pse do të tërhiqet nga jeta publike
Ariana Grande ka reaguar ndaj komenteve negative që qarkullojnë në rrjet, duke siguruar fansat se kritikat nuk kanë ndikuar tek ajo.
Gjatë koncertit të turneut “Eternal Sunshine” në Çikago, këngëtarja mbajti një fjalim emocional, ku foli për vendimin e saj për t’u tërhequr përkohësisht nga jeta publike pas përfundimit të turneut.
“Dëgjova që fansat e mi ishin të shqetësuar se negativiteti po më shkatërronte, por e vërteta është krejt e kundërta,” u shpreh ajo.
Artistja 33-vjeçare, e cila kohët e fundit është përballur me komente për peshën e saj pas publikimit të videoklipit “Petal”, theksoi se asnjë zhurmë nga jashtë nuk mund të ndikojë në mënyrën se si ajo e sheh jetën.
“Asgjë nuk do të mund ta shtrembërojë realitetin tim. Asgjë nuk është më e fortë se dashuria që ndaj me ju në këtë sallë,” tha Grande para publikut.
Ajo sqaroi gjithashtu se vendimi për të bërë një pauzë nga angazhimet publike nuk ishte i nxituar.
“Nuk ishte një vendim impulsiv. E kisha planifikuar prej kohësh dhe e mora me qetësi dhe vetëdije. Ndonjëherë njerëzit kanë nevojë të vendosin kufij dhe të bëjnë një pushim.”
Sipas përfaqësuesit të saj, pas përfundimit të turneut më 1 shtator, Ariana Grande do të tërhiqet për një periudhë nga paraqitjet publike për t’u fokusuar te mirëqenia e saj, ndërsa burime pranë këngëtares kanë bërë të ditur se ajo është ndier e mbingarkuar nga angazhimet dhe vëmendja e vazhdueshme mediatike.
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