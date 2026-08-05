Shawn Mendes konfirmon romancën me Bruna Marquezine
Shawn Mendes ka konfirmuar zyrtarisht lidhjen e tij me aktoren dhe modelen braziliane Bruna Marquezine, përmes një dedikimi romantik në Instagram me rastin e 31-vjetorit të saj.
Këngëtari 27-vjeçar publikoi një seri fotosh dhe videosh nga vizita e tyre në Casa Amarela Providencia në Rio de Janeiro, duke e shoqëruar postimin me një mesazh prekës.
“Gëzuar ditëlindjen, e dashura ime. Ndoshta po bëhem shumë sentimental, por ti e ke ndryshuar vërtet jetën time dhe jam pafundësisht mirënjohës për ty,” shkroi ai.
Mendes e përmbylli dedikimin edhe me një deklaratë dashurie në portugalisht:“Eu te amo muito muito muitoo”, që në shqip do të thotë: “Të dua shumë, shumë, shumë.”
Postimi përfshinte momente të çiftit me fëmijët në Rio de Janeiro, ku Marquezine shihet duke kënduar, vallëzuar dhe festuar ditëlindjen, ndërsa në një tjetër fotografi çifti pozon së bashku.
Thashethemet për lidhjen e tyre nisën në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa gjatë muajve të fundit ata janë fotografuar disa herë së bashku në Shtetet e Bashkuara dhe në Brazil. Ky postim konsiderohet konfirmimi i parë publik i romancës së tyre.
Më parë, Shawn Mendes ka qenë në një lidhje me këngëtaren Camila Cabello, me të cilën pati një marrëdhënie me ndërprerje nga viti 2019 deri në vitin 2023.
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