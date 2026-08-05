Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 05 August 2026
S&P 500 7,724 ▼0.17%
DOW 54,349 ▲0.49%
NASDAQ 26,363 ▼0.83%
NAFTA 74.96 ▼1.07%
ARI 4,309 ▲3.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
₿ CRYPTO
BTC $64,919 ▲ +1.24% ETH $1,920 ▲ +2.65% XRP $1.0705 ▼ -0.61% SOL $74.5200 ▲ +0.65%
S&P 500 7,724 ▼0.17 % DOW 54,349 ▲0.49 % NASDAQ 26,363 ▼0.83 % NAFTA 74.96 ▼1.07 % ARI 4,309 ▲3.76 % S&P 500 7,724 ▼0.17 % DOW 54,349 ▲0.49 % NASDAQ 26,363 ▼0.83 % NAFTA 74.96 ▼1.07 % ARI 4,309 ▲3.76 %
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
05 Aug 2026
Breaking
Kufijtë e padukshëm të kombit Vendimi i komunave në Mal të Zi, MPJ: S’kanë kompetencë ta ç’njohin Kosovën Roli i flamingove të radikalizuar dhe pse Vlen-i u ekspozua në protestat kundër Edi Ramës? Ariana Grande zbulon arsyen pse do të tërhiqet nga jeta publike Shawn Mendes konfirmon romancën me Bruna Marquezine
Menu
roze

Shawn Mendes konfirmon romancën me Bruna Marquezine

· 2 min lexim
Shawn Mendes

Shawn Mendes ka konfirmuar zyrtarisht lidhjen e tij me aktoren dhe modelen braziliane Bruna Marquezine, përmes një dedikimi romantik në Instagram me rastin e 31-vjetorit të saj.

Këngëtari 27-vjeçar publikoi një seri fotosh dhe videosh nga vizita e tyre në Casa Amarela Providencia në Rio de Janeiro, duke e shoqëruar postimin me një mesazh prekës.

“Gëzuar ditëlindjen, e dashura ime. Ndoshta po bëhem shumë sentimental, por ti e ke ndryshuar vërtet jetën time dhe jam pafundësisht mirënjohës për ty,” shkroi ai.

Mendes e përmbylli dedikimin edhe me një deklaratë dashurie në portugalisht:“Eu te amo muito muito muitoo”, që në shqip do të thotë: “Të dua shumë, shumë, shumë.”

Postimi përfshinte momente të çiftit me fëmijët në Rio de Janeiro, ku Marquezine shihet duke kënduar, vallëzuar dhe festuar ditëlindjen, ndërsa në një tjetër fotografi çifti pozon së bashku.

Thashethemet për lidhjen e tyre nisën në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa gjatë muajve të fundit ata janë fotografuar disa herë së bashku në Shtetet e Bashkuara dhe në Brazil. Ky postim konsiderohet konfirmimi i parë publik i romancës së tyre.

Më parë, Shawn Mendes ka qenë në një lidhje me këngëtaren Camila Cabello, me të cilën pati një marrëdhënie me ndërprerje nga viti 2019 deri në vitin 2023.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu