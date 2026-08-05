Jared Leto largohet nga filmi “Assassination” mes akuzave
Jared Leto thuhet se ka humbur një rol të rëndësishëm në filmin politik “Assassination”, pasi producentët vendosën të mos vazhdonin me përfshirjen e tij për shkak të akuzave të shumta për sjellje të papërshtatshme seksuale.
Sipas burimeve të Page Six, aktori fitues i çmimit Oscar ishte në bisedime të avancuara për t’iu bashkuar filmit të regjisorit Barry Levinson dhe konsiderohej favorit për rolin. Megjithatë, me shtimin e akuzave ndaj tij, produksioni vendosi të mos e angazhonte.
Burimet pretendojnë se drejtuesit e filmit ishin në dijeni të akuzave që në fillim të negociatave, por situata ndryshoi pasi ato morën më shumë vëmendje publike.
Filmi “Assassination”, ku luajnë Bryan Cranston dhe Brendan Fraser, bazohet në historinë e gazetares Dorothy Kilgallen, e cila vdiq në rrethana misterioze ndërsa hetonte vrasjen e presidentit amerikan John F. Kennedy.
Në fillim të kësaj jave u publikua dokumentari i BBC-së “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, ku dhjetë gra rrëfejnë pretendime për sjellje të papërshtatshme seksuale nga ana e aktorit. Sipas dokumentarit, ngjarjet e pretenduara kanë ndodhur mes viteve 2002 dhe 2016, kur ato ishin 16 deri në 18 vjeç.
Leto ka mohuar vazhdimisht të gjitha akuzat ndaj tij, përfshirë ato të publikuara më parë nga Air Mail dhe pretendimet e paraqitura në dokumentarin e BBC-së.
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