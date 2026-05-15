Arjan Bellaj rinovon me Vorën
Arjan Bellaj do të vazhdojë të drejtojë skuadrën e Vorës në “Abissnet Superiore” edhe për një sezon tjetër. Pasi siguruan qëndrimin në grupin e më të mirëve, palët kanë vendosur për të vijuar projektin duke rinovuar kontratën dhe për një vit. Njoftimi është bërë i ditur nga klubi me një postim në rrjetet sociale.
Njoftimi i klubit:
Klubi i Vorës do të vazhdojë bashkëpunimin me trajnerin Arjan Bellaj edhe për një sezon tjetër. Pas rezultateve pozitive dhe punës së shkëlqyer të bërë në drejtimin e skuadrës, presidenca dhe tekniku kanë shtrënguar duart për të vijuar projektin edhe në edicionin e ardhshëm.
Drejtuesit e klubit janë shprehur të kënaqur me atë që Bellaj ka arritur në krye të Vorës, sidomos me objektivin madhor të realizuar, qëndrimin e ekipit në Superligë. Nën drejtimin e tij, skuadra tregoi karakter, disiplinë dhe rritje të vazhdueshme gjatë sezonit, duke fituar respektin e tifozëve dhe të opinionit sportiv.
Presidenca vlerëson jo vetem rezultatet në fushë, por edhe punën profesionale, seriozitetin dhe atmosferën pozitive që trajneri ka sjellë në ekip. Kjo ishte arsyeja kryesore që palët vendosën të vazhdojnë bashkëpunimin edhe për një vit tjetër.
Arjan Bellaj nga ana e tij ka falenderuar drejtuesit për besimin e dhënë dhe është shprehur optimist për sezonin e ri, ku Vora synon të paraqitet edhe më e fortë dhe me pretendime më të mëdha në elitën e futbollit shqiptar.
Me rinovimin e trajnerit, klubi i Vorës jep një sinjal të qartë për vazhdimësi dhe stabilitet, duke synuar të konsolidohet gjithnjë e më shumë në Superligë.
