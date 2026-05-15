Stuhi në Bernabeu, pankarta kundër Florentino Perez, presidenti debaton me tifozët
Real Madridi kundër Oviedos(fituar me rezultatin 2-0 me golat e Garcia 44’ dhe Bellingham 80’), një ndeshje e La Ligës midis ekipit të vendit të dytë dhe ekipit të vendit të fundit, tashmë të rënë nga kategoria, u bë katalizatori për shpërthimet e tifozëve kundër lojtarëve dhe, veçanërisht, drejtuesve. Presidenti Florentino Perez ishte në shënjestër: së pari u kap në kamera duke u grindur me një tifoz në tribuna, pastaj ishin rojet e Bernabeut që hoqën pankartat që e denonconin.
Disa prej tyre me mesazhe shumë të qarta: “Florentino, fajtor”, “Florentino, largohu”. Konferenca për shtyp pas ndeshjes me Barcelonën nuk ndihmoi në uljen e tensionit për ekipin e Arbeloas, i cili do ta përfundojë sezonin pa asnjë titull.
