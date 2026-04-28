Arrestimi në Brazil zbulon përdorimin e dokumenteve të falsifikuara nga Ervin Mata
Policia e Shtetit dhe Interpol Tirana kanë ndjekur lëvizjet e 39-vjeçarit Ervin Mata për më shumë se dy vjet në disa vende të Amerikës Latine. Ai është ndaluar së fundmi nga autoritetet braziliane.
Raporton TV Klan se gjatë ndalimit në Brazil i janë gjetur dokumente të falsifikuara. Mes tyre ishte një pasaportë bullgare që rezultonte e skaduar në vitin 2024, si dhe një kartë identiteti bullgare e shënuar si e vlefshme deri në vitin 2029 — të dyja me shenja falsifikimi.
Po ashtu u sekuestrua një letërnjoftim i paraqitur si i shtetit Paraguaj, në të cilin si vendlindje ishte shënuar “Mbretëria e Bashkuar”. Ky dokument, thuhet, ishte ai që përdorej kryesisht për lëvizjet e tij në disa vende të Amerikës Latine.
Hetimet vijojnë për të verifikuar rrjetet e lëvizjes dhe origjinën e dokumenteve të sekuestruara; autoritetet po punojnë për veprimet e mëtejshme, sipas TV Klan.
