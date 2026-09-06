Arsenali fiton derbin me përmbysje, ndalet Manchester United
Arsenali fiton me përmbysje derbin e Londrës. Pavarësisht një fillimi të vështirë — ku Chelsea kaloi në avantazh falë një goli të bukur të Rogersit — skuadra e Artetës reagoi.
Havertzi barazoi rezultatin në gjysmën e pjesës së parë, kapiteni Odegaard i kaloi “topçinjtë” në avantazh në pjesën e dytë.
Tashmë, Arsenali është ngjitur në krye të renditjes, krah për krah me Manchester Cityn me pikë të plota pas 3 ndeshjeve të luajtura. Më herët gjatë pasdites, Manchester United barazoi 2-2 me Evertonin në Liverpul.
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