Barcelona shënon pesë gola ndaj Valencias dhe merr e vetme kreun e LaLiga-s
Në javën e katërt të La Ligës, Barcelona merr e vetme kreun e renditjes pas fitores 5–0 në transfertë ndaj Valencias.
Talenti spanjoll Yamal hapi dhe mbylli serinë e golave, duke shënuar dy herë, ndërsa mes këtyre realizimeve erdhën golat e Ferminit (i cili dha edhe dy asiste), Raphinhas dhe Pedrit; gjithashtu, Dani Olmo dha një kontribut të rëndësishëm duke asistuar në dy gola.
Kështu, Flick shkëputet me tri pikë nga Real Madridi i Mourinhos, i cili pësoi humbjen e parë të sezonit ndaj Betisit.
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