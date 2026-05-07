Arsovski: Koha e zgjedhjeve të parakohshme diktohet gjithmonë nga qeveria
Çështja është se koha e këtyre zgjedhjeve diktohet gjithmonë nga qeveria, dhe nëse kryeministri njoftoi se mund të ketë zgjedhje, ai llogariti se kjo i përshtatet atij, thotë analisti politik Petar në lidhje me zgjedhjet e mundshme të parakohshme parlamentare.
Sipas tij, zgjedhjet kanë anët e tyre të mira dhe të këqija, por më e rëndësishmja është konteksti në të cilin do të zhvillohen.
“Që votuesit të mos i perceptojnë zgjedhjet e parakohshme si një manovër politike, ju, si politikan, duhet të krijoni një lloj situate ose problemi që mund të zgjidhet vetëm me zgjedhje të parakohshme parlamentare”, vlerëson Arsovski./Telegrafi/
