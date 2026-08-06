Tiranë 36°C · Pjesërisht vranët 06 August 2026
S&P 500 7,724 ▼0.17%
DOW 54,349 ▲0.49%
NASDAQ 26,363 ▼0.83%
NAFTA 75.20 ▼0.03%
ARI 4,321 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194
₿ CRYPTO
BTC $64,659 ▲ +0.75% ETH $1,906 ▲ +1.75% XRP $1.0440 ▼ -2.08% SOL $73.3100 ▼ -1.09%
S&P 500 7,724 ▼0.17 % DOW 54,349 ▲0.49 % NASDAQ 26,363 ▼0.83 % NAFTA 75.20 ▼0.03 % ARI 4,321 ▲0.36 % S&P 500 7,724 ▼0.17 % DOW 54,349 ▲0.49 % NASDAQ 26,363 ▼0.83 % NAFTA 75.20 ▼0.03 % ARI 4,321 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9328 EUR/ALL 93.2086 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3362 EUR/TRY 54.9819 EUR/JPY 182.04 EUR/CAD 1.6194
06 Aug 2026
Breaking
Zyrtare: Mirlind Daku transferohet te Spartaku i Moskës Ngecin negociatat Rodri-Real Madrid, Barcelona kërkon të përfitojë Kishte probleme shëndetësore, zbardhen detaje mbi turisten që humbi jetën në Himarë “Kantata e Kafesë” solli humorin dhe muzikën e Bach-ut në parkun e Liqenit Artificial Një herë si klient, pastaj si grabitës? Çfarë dihet për vjedhjen e argjendarisë në Kamëz
Menu
Maqedonia

ASH: Situata në Gostivar po shkon drejt normalizimit të plotë

· 2 min lexim

Aleanca për Shqiptarët njofton se situata në Gostivar po shkon drejt normalizimit të plotë.

“Situata në Gostivar po shkon drejt normalizimit të plotë, falë reagimit të institucioneve lokale dhe qendrore, si dhe punës së pandërprerë të shtabeve të krizës qendror dhe lokal, komunave të tjera, stafit shëndetësor, ekspertëve, kompanive dhe miqve.Aleanca për Shqiptarët i jep mbështetje të plotë kryetarit të Komunës së Gostivarit, Valbon Limani, në menaxhimin e situatës me qetësi, transparencë dhe përkushtim ndaj shëndetit dhe sigurisë së qytetarëve”, thonë nga ASH.

“Situata e rëndë që kaloi Gostivari nuk duhet të shfrytëzohet për poena politikë. Mbi gjithë atë që ndodhi në qytet dhe shqetësimin e qytetarëve nuk ndërtohet as kauzë, as rejting dhe as fushatë partiake.

Është e lehtë të kritikosh nga larg, por qytetarët e mbajnë mend mirë se kush ishte pranë tyre në ditët më të vështira dhe kush nuk solli as edhe një shishe ujë, duke u mjaftuar vetëm me akuza dhe deklarata publike.

Çdo lëshim duhet të zbardhet dhe çdo përgjegjësi të përcaktohet nga institucionet kompetente. Por situata delikate në Gostivar nuk duhet të përdoret për tensione, viktimizim apo përfitime partiake”, shtojnë nga ASH./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu