🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 10 April 2026
S&P 500 6,814 ▼0.15%
DOW 47,933 ▼0.53%
NASDAQ 22,875 ▲0.23%
NAFTA 96.41 ▼1.49%
ARI 4,794 ▼0.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164 EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164
₿ CRYPTO
BTC $72,964 ▲ +1.55% ETH $2,246 ▲ +1.85% XRP $1.3569 ▲ +0.17% SOL $84.9400 ▲ +1.52%
10 Apr 2026
Breaking
Menaxhoheshin nga strukturat paralele serbe, mbyllen 2 ambulanca në Kosovë! Kosova mposht Austrinë, siguron kalimin në fazën kryesore të kualifikimeve të Botërorit 2028 Botërori 2027 për vajza/ Kombëtarja vijon përgatitjet, nesër udhëton drejt Uellsit për sfidën e parë të muajit “Asnjë birrë apo salsiçe në stadium”, protesta e veçantë e tifozëve të Borussia Monchengladbach SHBA: Çmimet e energjisë, sidomos benzinës, shënojnë rritjen më të fortë që nga viti 2005
Menu
Sporti

“Asnjë birrë apo salsiçe në stadium”, protesta e veçantë e tifozëve të Borussia Monchengladbach

· 2 min lexim

Tifozët e Borussia Monchengladbach organizuan një protestë të pazakontë kundër RB Leipzig: asnjë birrë apo salsiçe në stadium, një goditje financiare për klubin kundërshtar. Iniciativa u lançua nga shoqata e tifozëve FPMG përpara ndeshjes të së shtunës, me një thirrje të qartë për të evituar çdo konsum brenda stadiumit. Qëllimi është të minimizohen të ardhurat indirekte të gjeneruara për Leipzig, të cilat tifozët i konsiderojnë një model “në kundërshtim me vlerat tradicionale të futbollit”.

Protesta është pjesë e një proteste tashmë të vendosur kundër klubit sakson: gjatë ndeshjeve, tifozët e Gladbachut rregullisht fishkëllejnë posedimin e topit nga RB Leipzig në 19 minutat e para, një formë mospajtimi që është bërë simbol i protestave gjatë viteve. Bojkoti i shërbimit të ushqimit nuk është rastësi: të ardhurat nga ushqimi dhe pijet mund të jenë të konsiderueshme për klubet.

Sipas vlerësimeve të industrisë, ekipet e mëdha si Borussia Dortmund fitojnë rreth 1 milion euro për ndeshje nga këto aktivitete, edhe pse RB Leipzig ka shifra më të ulëta pjesëmarrjeje për shkak të kapacitetit.

Për të anashkaluar çdo kufizim (siç janë kontrollet në hyrje), tifozëve u është kërkuar të konsumojnë ushqim dhe pije jashtë stadiumit. Përafërsisht 4,700 mbështetës të Gladbach pritet të marrin pjesë në ndeshjen jashtë fushe. Megjithatë, protestat deri më tani nuk kanë dhënë rezultate: Moenchengladbach nuk ka fituar kurrë në Leipzig. Ndeshja do të shënojë gjithashtu rikthimin e kapitenit Rocco Reitz, i cili do të transferohet në Leipzig sezonin e ardhshëm.

The post “Asnjë birrë apo salsiçe në stadium”, protesta e veçantë e tifozëve të Borussia Monchengladbach appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

