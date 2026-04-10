“Asnjë birrë apo salsiçe në stadium”, protesta e veçantë e tifozëve të Borussia Monchengladbach
Tifozët e Borussia Monchengladbach organizuan një protestë të pazakontë kundër RB Leipzig: asnjë birrë apo salsiçe në stadium, një goditje financiare për klubin kundërshtar. Iniciativa u lançua nga shoqata e tifozëve FPMG përpara ndeshjes të së shtunës, me një thirrje të qartë për të evituar çdo konsum brenda stadiumit. Qëllimi është të minimizohen të ardhurat indirekte të gjeneruara për Leipzig, të cilat tifozët i konsiderojnë një model “në kundërshtim me vlerat tradicionale të futbollit”.
Protesta është pjesë e një proteste tashmë të vendosur kundër klubit sakson: gjatë ndeshjeve, tifozët e Gladbachut rregullisht fishkëllejnë posedimin e topit nga RB Leipzig në 19 minutat e para, një formë mospajtimi që është bërë simbol i protestave gjatë viteve. Bojkoti i shërbimit të ushqimit nuk është rastësi: të ardhurat nga ushqimi dhe pijet mund të jenë të konsiderueshme për klubet.
Sipas vlerësimeve të industrisë, ekipet e mëdha si Borussia Dortmund fitojnë rreth 1 milion euro për ndeshje nga këto aktivitete, edhe pse RB Leipzig ka shifra më të ulëta pjesëmarrjeje për shkak të kapacitetit.
Për të anashkaluar çdo kufizim (siç janë kontrollet në hyrje), tifozëve u është kërkuar të konsumojnë ushqim dhe pije jashtë stadiumit. Përafërsisht 4,700 mbështetës të Gladbach pritet të marrin pjesë në ndeshjen jashtë fushe. Megjithatë, protestat deri më tani nuk kanë dhënë rezultate: Moenchengladbach nuk ka fituar kurrë në Leipzig. Ndeshja do të shënojë gjithashtu rikthimin e kapitenit Rocco Reitz, i cili do të transferohet në Leipzig sezonin e ardhshëm.
The post “Asnjë birrë apo salsiçe në stadium”, protesta e veçantë e tifozëve të Borussia Monchengladbach appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.