Audi përplaset ‘kokë më kokë’ me Benzin në Levan, humb jetën një person, 5 të plagosur
Një aksident i rëndë është shënuar mëngjesin e sotëm në autostradën Levan-Tepelenë, pranë vendit të njohur si “Rrethrrotullimi i Levanit”.
Sipas të dhënave paraprake mësohet se dy automjete, një “Audi” dhe një “Benz”, janë përplasur me njëri-tjetrin. Bëhet me dije se pasojë e plagëve të marra drejtuesi i një prej mjeteve ka ndërruar jetë, ndërsa 5 persona kanë mbetur të plagosur, 2 prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë për jetën.
Të plagosurit janë dërguar në spital për marrjen e ndihmës së nevojshme mjekësore, ndërsa viktima është transportuar drejt morgut.
Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë, të cilat po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.
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