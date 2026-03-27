☁️
Tiranë 9°C · Vranët 27 March 2026
S&P 500 6,379 ▼1.52%
DOW 45,242 ▼1.56%
NASDAQ 20,972 ▼2.04%
NAFTA 99.48 ▲5.29%
ARI 4,548 ▲3.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $65,861 ▼ -3.84% ETH $1,985 ▼ -3.03% XRP $1.3242 ▼ -1.74% SOL $82.4200 ▼ -4.23%
27 Mar 2026
Breaking
Pezullimi i sulmeve amerikane ndaj Iranit nuk qeteson tregun e karburanteve Përfshihet nga zjarri banesa në Pogradec Gjermania i kërkon Iranit angazhim serioz në negociatat me SHBA-në Edogan: Rendi ndërkombëtar pas Luftes se dyte Boterore po përballet me krizë legjitimiteti Ministrat e Jashtëm të G7-s mosmarrëveshje për luftën SHBA–Izrael kundër Iranit
Menu
Europa

Austria ndalon përdorimin e mediave sociale nën 14 vjeç, një lëndë e re në shkolla për të dalluar të vërtetën nga lajmet e rreme

· 2 min lexim

Austria do të ndalojë përdorimin e mediave sociale nga të miturit nën moshën 14 vjeç. Lajmi u bë i ditur nga zëvendës kancelari Andreas Babler, pas negociatave të gjata në koalicionin qeveritar në lidhje me këtë çështje.

“Është gati e pamundur për prindërit që të kontrollojnë konsumin e fëmijëve të tyre në këto platforma që janë projektuar për t’i bërë të mitur të varur”, theksoi Babler, sipas të cilit qeveria planifikon të fusë në shkolla në lëndë të quajtur Media dhe Demokracia për të ndihmuar studentët që të dallojnë të vërtetën nga lajmet e rreme.

Ndërkohë qeveria britanike ka publikuar një udhëzim, sipas të cilit koha që fëmijët nën pesë vjeç duhet të kalojnë para ekraneve duhet të kufizohet në një orë në ditë, ndërsa ata nën dy vjeç nuk duhet të lejohen vetëm përballë ekraneve.

Udhëzimi i ri i këshillon prindërit që të mos lejojnë fëmijët që të shohin video të shkurtra me ritme të shpejta, dhe iu sugjeron që në vend që t’i lënë fëmijët para kompjuterëve, tabletëve, telefonave celularë dhe televizorit, të kalojnë kohë me ta duke iu lexuar libra ose që të luajnë lojëra të thjeshta, sidomos gjatë vakteve dhe një orë para gjumit.  Gjetjet e studimeve më të fundit tregojnë se kur ekspozimi për një kohë të gjatë i fëmijëve ndaj ekraneve dëmton zhvillimin e tyre gjuhësor dhe njohës si dhe atë socio emocional.

/rtsh.al/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

