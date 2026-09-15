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15 Sht 2026
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Ayo Edebiri rikthehet në Emmy me fustan dyngjyrësh në stilin ‘zjarr e akull’

· 2 min lexim

Ayo Edebiri rikthehet në edicionin e 78-të të Emmy-ve, e nominuar për Aktoren Kryesore në Serinë Komike për portretizimin e Sydney Adamu në serialin The Bear. Ajo kishte fituar më parë një Emmy për të njëjtin rol në 2023.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në tapetin e kuq Edebiri zuri vëmendjen me një fustan me dy ngjyra dhe nivele: tul të kaltër të ftohtë në pjesën e përparme dhe draprim portokalli të ndezur në pjesën e pasme. Modeli me dekolte V përfshinte edhe dy lidhje të mëdha në anë, ndërsa aktorja kompletoi pamjen me sandale argent metalike. Po ashtu, sipas të njëjtave të dhëna, vitin e kaluar ajo mungoi në ceremoninë e Emmy-ve pavarësisht dy nominimeve për shkak të një konflikti programi, pasi po xhironte një projekt të fshehtë në Japoni dhe në të njëjtën kohë promovonte dramën After the Hunt të Luca Guadagnino.

Edebiri është shndërruar shpejt në një nga figurat më të spikatura të tapetit të kuq të Emmy-ve dhe ka lënë gjurmë në historinë e çmimeve. Kur fitoi çmimin e parë në 2023, ajo u bë vetëm e treta grua e zezë që mori Emmy për Aktoren Mbështetëse në një Seri Komike, pas Jackée Harry (1987) dhe Sheryl Lee Ralph (2022). Vitin e kaluar ajo gjithashtu u bë gruaja më e re e zezë që mori tre nominime për aktore në Emmy.

Sipas Harper’s Bazaar, nuk do të habitemi nëse Edebiri vazhdon të shkruajë histori edhe në këtë edicion.

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