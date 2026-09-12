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Receta gatimi

Bakllava tradicionale me arra — ëmbëlsira e festave

· 2 min lexim

Bakllava është ëmbëlsira më e dashur e kuzhinës shqiptare dhe ballkanike — shtresa të holla peteje, arra të grira dhe sherbet aromatik që shkrihen në gojë. Ja receta hap pas hapi për ta përgatitur në shtëpi.

Përbërësit

Për tepsinë:

  • 500 g pete të holla për bakllava (pete të gatshme)
  • 400 g arra të qëruara
  • 250 g gjalpë
  • 1 lugë çaji kanellë (opsional)

Për sherbetin:

  • 500 g sheqer
  • 400 ml ujë
  • 1 lugë gjelle lëng limoni
  • 1 fetë limoni
  • pak vanilje ose 1 shkop kanelle (opsional)

Hapat e përgatitjes

  1. Sherbeti: Vendosni ujin me sheqerin në një tenxhere dhe ziejini. Pasi të vlojë, ulni zjarrin dhe ziejeni 10–12 minuta. Shtoni lëngun e limonit dhe fetën e limonit, ziejeni edhe 2–3 minuta dhe lëreni të ftohet plotësisht. Sherbeti duhet të jetë i ftohtë kur hidhet mbi bakllavanë e nxehtë.
  2. Grini arrat në rende ose në grirëse, por jo shumë imët — copëzat duhet të ndihen. Përziejini me kanellën.
  3. Shkrini gjalpin dhe hiqni shkumën nga sipërfaqja.
  4. Lyeni tepsinë me gjalpë të shkrirë. Vendosni 6–8 pete njëra mbi tjetrën, duke e lyer secilën petë me gjalpë.
  5. Shpërndani mbi pete një shtresë të trashë me arra të grira (rreth një të tretën e sasisë).
  6. Vazhdoni me 4–5 pete të lyera me gjalpë, pastaj sërish një shtresë arra. Përsëriteni edhe një herë dhe mbulojeni me 8–10 pete të lyera me gjalpë.
  7. Me thikë të mprehtë, prisni bakllavanë në romba ose katrorë përpara pjekjes.
  8. Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 35–45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  9. Hidheni sherbetin e ftohtë mbi bakllavanë e nxehtë sapo del nga furra. Lëreni të pushojë të paktën 4–6 orë (idealisht gjithë natën) që petët të thithin sherbetin.
  10. Shërbejeni të ftohtë, shoqëruar me një filxhan kafeje.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e pjekjes: 35–45 minuta. Porcione: 20–24 copë.

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