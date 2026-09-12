Bakllava tradicionale me arra — ëmbëlsira e festave
Bakllava është ëmbëlsira më e dashur e kuzhinës shqiptare dhe ballkanike — shtresa të holla peteje, arra të grira dhe sherbet aromatik që shkrihen në gojë. Ja receta hap pas hapi për ta përgatitur në shtëpi.
Përbërësit
Për tepsinë:
- 500 g pete të holla për bakllava (pete të gatshme)
- 400 g arra të qëruara
- 250 g gjalpë
- 1 lugë çaji kanellë (opsional)
Për sherbetin:
- 500 g sheqer
- 400 ml ujë
- 1 lugë gjelle lëng limoni
- 1 fetë limoni
- pak vanilje ose 1 shkop kanelle (opsional)
Hapat e përgatitjes
- Sherbeti: Vendosni ujin me sheqerin në një tenxhere dhe ziejini. Pasi të vlojë, ulni zjarrin dhe ziejeni 10–12 minuta. Shtoni lëngun e limonit dhe fetën e limonit, ziejeni edhe 2–3 minuta dhe lëreni të ftohet plotësisht. Sherbeti duhet të jetë i ftohtë kur hidhet mbi bakllavanë e nxehtë.
- Grini arrat në rende ose në grirëse, por jo shumë imët — copëzat duhet të ndihen. Përziejini me kanellën.
- Shkrini gjalpin dhe hiqni shkumën nga sipërfaqja.
- Lyeni tepsinë me gjalpë të shkrirë. Vendosni 6–8 pete njëra mbi tjetrën, duke e lyer secilën petë me gjalpë.
- Shpërndani mbi pete një shtresë të trashë me arra të grira (rreth një të tretën e sasisë).
- Vazhdoni me 4–5 pete të lyera me gjalpë, pastaj sërish një shtresë arra. Përsëriteni edhe një herë dhe mbulojeni me 8–10 pete të lyera me gjalpë.
- Me thikë të mprehtë, prisni bakllavanë në romba ose katrorë përpara pjekjes.
- Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 35–45 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Hidheni sherbetin e ftohtë mbi bakllavanë e nxehtë sapo del nga furra. Lëreni të pushojë të paktën 4–6 orë (idealisht gjithë natën) që petët të thithin sherbetin.
- Shërbejeni të ftohtë, shoqëruar me një filxhan kafeje.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta. Koha e pjekjes: 35–45 minuta. Porcione: 20–24 copë.
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