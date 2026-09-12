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12 Sep 2026
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Receta gatimi

Qebapa ballkanike — qofte të vogla të pjekura në skarë

Receta klasike ballkanike e qebapave të butë dhe lëngshëm nga mishi i përzier, të pjekur në skarë dhe të shërbyer me qepë të freskët e ajvar.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4 persona, rreth 20 qebapa)

  • 500 g mish i përzier (viçi dhe derri), i bluar
  • 1 qepë e vogël, e grirë imët
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 lugë çaji kripë
  • 1/2 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1/2 lugë çaji sodë buke (opsionale, për butësi)
  • 2 lugë gjelle ujë të gazuar
  • 1 lugë gjelle vaj

Për shërbim: bukë pite, qepë të prera në feta, ajvar, kos.

Përgatitja

  1. Përziejeni mishin e bluar me qepën, hudhrën dhe të gjitha erëzat; shtoni ujin e gazuar dhe gatuajeni mirë për rreth 5 minuta derisa masa të bëhet e lidhur.
  2. Mbulojeni enën dhe lëreni masën në frigorifer për të paktën 2 orë (idealisht gjithë natën).
  3. Lagni duart me ujë dhe formoni qebapa rreth 10 cm të gjatë dhe sa gishti të trashë.
  4. Ngrohni skarën në zjarr mesatar-të lartë; piqini qebapat 8–10 minuta, duke i kthyer nga të gjitha anët, derisa të marrin ngjyrë të artë.
  5. Shërbejini menjëherë të nxehtë me bukë pite, qepë të freskët, ajvar dhe kos.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (+ 2 orë pushim në frigorifer) | Koha e gatimit: 10 minuta | Porcione: 4

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