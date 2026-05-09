Barcelona po e dëshmon me fakte, nuk e vuan më varësinë nga Yamal
Pubalgjia e Lamine Yamal në fillim të sezonit dhe dëmtimi kundër Celta Vigo dy javë më parë ndezën alarmin te Barcelona. Kujtimet nga sezoni i kaluar, kur mungesa e tij ndikoi shumë, ishin ende të freskëta. Megjithatë, këtë sezon Barça ka treguar se nuk vuan më nga “Lamine-varësia”.
Katalanasit kanë luajtur 9 ndeshje pa të dhe kanë humbur vetëm një, ndryshe nga sezoni 2024/25, kur në 5 ndeshje pa të nuk fituan në 3 raste, të gjitha në La Liga.
Në sezonin e kaluar, Yamal mungoi ndaj Real Sociedad (humbje 1-0), barazimin me Celta dhe fitoren ndaj Stade Brestois në Champions. Po ashtu, katalanasit humbën ndaj Atlético Madridit (1-2).
Këtë sezon, pavarësisht se ka munguar 9 ndeshje (do të arrijë 13 për shkak të një dëmtimi në bicepsin femoral), bilanci është pozitiv: 8 fitore dhe vetëm 1 humbje, përfshirë suksese ndaj Valencia, Newcastle United dhe Osasuna.
