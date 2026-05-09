Dita e Europës, Rama: Shqipëria më afër se kurrë familjes europiane
Kryeministri Edi Rama ka përcjellë një mesazh urimi me rastin e 9 Majit, Ditës së Europës.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama thekson rrugëtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE.
“Mirëmëngjes dhe në këtë Ditë të Europës, ku Shqipëria është më afër se kurrë familjes europiane, ju uroj një fundjavë të mbarë”, shkruan Rama.
Mesazhi i kreut të qeverisë vjen në një moment të rëndësishëm për procesin e integrimit europian të vendit. Shqipëria ka avancuar në negociatat me Bashkimin Europian, duke hapur të gjithë grupkapitujt e negociatave, ndërsa vendi synon tashmë mbylljen e 10 kapitujve të parë të anëtarësimit.
Rama e cilësuar këtë periudhë si një nga etapat më të rëndësishme në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, duke theksuar se reformat dhe përmbushja e standardeve europiane mbeten prioritet kryesor.
