🌧️
Tiranë 15°C · Shi i lehtë 09 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102 EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
₿ CRYPTO
BTC $80,217 ▲ +0.83% ETH $2,315 ▲ +1.71% XRP $1.4249 ▲ +3.16% SOL $93.4700 ▲ +6.14%
S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 % S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102 EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
09 May 2026
Breaking
Të shtunën me shi dhe shkarkime rrufesh, të dielën stabilizim i motit Dita e Europës, Rama: Shqipëria më afër se kurrë familjes europiane Komedia “Skandali” në fundjavë në skenën e teatrit Metropol Ekspozita Interaktive e Piramidës, Gonxhja: Synon të krijojë një eksperiencë moderne dhe gjithëpërfshirëse për… Barcelona po e dëshmon me fakte, nuk e vuan më varësinë nga Yamal
Menu
Politika

Dita e Europës, Rama: Shqipëria më afër se kurrë familjes europiane

· 1 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka përcjellë një mesazh urimi me rastin e 9 Majit, Ditës së Europës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama thekson rrugëtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE.

“Mirëmëngjes dhe në këtë Ditë të Europës, ku Shqipëria është më afër se kurrë familjes europiane, ju uroj një fundjavë të mbarë”, shkruan Rama.

Mesazhi i kreut të qeverisë vjen në një moment të rëndësishëm për procesin e integrimit europian të vendit. Shqipëria ka avancuar në negociatat me Bashkimin Europian, duke hapur të gjithë grupkapitujt e negociatave, ndërsa vendi synon tashmë mbylljen e 10 kapitujve të parë të anëtarësimit.

Rama e cilësuar këtë periudhë si një nga etapat më të rëndësishme në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, duke theksuar se reformat dhe përmbushja e standardeve europiane mbeten prioritet kryesor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu