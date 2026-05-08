Figo rrëzon rikthimin e Mourinhos: Është miku im, por nuk besoj se Real Madridi ka nevojë për të
Luis Figo komentoi krizën e fundit në dhomat e zhveshjes së Real Madridit, të përshkallëzuar pas debatit të ashpër mes Valverde dhe Tchouaméni: “Ajo që ndodhi te Real Madridi nuk është normale. Në një bashkëjetesë të tillë nuk duhet të ndodhë, edhe pse nuk është hera e parë dhe as e fundit”.
Portugezi shtoi: “Janë situata që mund të ndodhin në një dhomë zhveshjeje në momente frustrimi. Të menaxhosh 30 persona nuk është e lehtë dhe ndonjëherë bëhen gabime që nuk duhet të ndodhin”. Duke folur për “El Clásico” ndaj Barcelonës nënvizoi: “Nuk duhet nënvlerësuar Real Madridi. Në një klasike si kjo mund të ndodhë gjithçka”.
Për rikthimin e mundshëm të José Mourinho, ai u shpreh: “Sinqerisht, është miku im, por nuk besoj se Reali ka nevojë për të tani. Sot një trajner duhet të dijë të menaxhojë 25 ego dhe të bindë lojtarët të ecin në të njëjtin drejtim”.
