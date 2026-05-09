EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
09 May 2026
Arte

Komedia “Skandali” në fundjavë në skenën e teatrit Metropol

“Skandali” sjell në skenën teatrore personazhe unike dhe një ritëm, që garanton të qeshura pafund. Një kombinim perfekt mes humorit të hollë dhe situatave qesharake, që e bën këtë shfaqje të mbetet në mendje. Në teatrin Metropol në Tiranë po vijon në skenë komedia me regji nga Sonila Kapidani dhe në role një kastë aktorësh të njohur.

Veprën e autorit Steve Martin që vijon në mbrëmjet e datave 9 dhe 10 maj, regjisorja Sonila Kapidani e sjell në skenë me në role aktorët Elia Zaharia, Xhino Musollari, Gëzim Rudi, Gladiola Harizaj, Ligoraq Riza, Pjerin Vlashi dhe Urim Aliaj. “Skandali” është një komedi që këtë sezon artistik në teatër ka tërhequr vëmendjen e publikut në Metropol për stilin e saj të humorit të hollë dhe situatave absurde, si dhe lojën e aktorëve në role.

Një shtëpi. Një çift. Disa të huaj që hyjnë pa trokitur…Një komedi absurde mbi marrëdhëniet e sotme, ku familja dhe lidhja burrë & grua janë në ndryshim. Historia e një gruaje që ka jetuar “siç duhet”, por një incident e shtyn të zbulojë veten, dëshirat dhe fuqinë e saj. Mes humorit dhe përballjes me të vërtetat, kuptohet se bashkëjetesa nuk kërkon vetëm rregull, por edhe liri, ndershmëri dhe prani të vërtetë.

Skenografia është e realizuar nga Genc Shkodrani, as. skenograf Gëzim Borova, kostumograf Frenci Gjerasi. Muzika Jurgen Muharremi dhe koreografia nga Artan Ibërshimi. Komedia është produksion i teatrit Metropol, por këtë sezon artistik bëhet dhe pjesë e aktiviteteve të tjera të jetës artistike dhe kulturore në Tiranë. Vepra “Skandali” që vjen në skenën e Metropolit është e përkthyer nga Idlir Hoxhaj.

