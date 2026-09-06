Phillies në epërsi të ngushtë 1-0 ndaj Braves në pjesën e parë (6 shtator 2026)
Më 6 shtator 2026, Philadelphia Phillies kishin epërsinë 1-0 ndaj Atlanta Braves në përfundim të pjesës së parë, në një transmetim kombëtar në NBC/Peacock. Për Atlanta u regjistrua P: T. Mahle, i cili hodhi 18 topa në atë periudhë.
Siç raporton Bleacher Report, përmbledhja e ndeshjes pas pjesës së parë tregonte Braves me rekord 84-58 dhe Phillies me 80-62; në tablo rezultati ishte Braves 0, Phillies 1, me një gabim të regjistruar për Braves dhe pa gabime për Phillies.
Pikën vendimtare e shënoi një fluturim sakrifikues i Luis Arraez që përfundoi në qendër të majtë dhe lejoi Kyle Schwarber të kalonte në bazë për të shënuar. Më tej, Bryce Harper u eliminua me strikeout, ndërsa Trea Turner u përfshi në një forcë në sekondë dhe përparoi në vendin e dytë; një gabim në të hedhurën nga Mauricio Dubón çoi Schwarber në bazën e tretë. Gjatë së njëjtës pjesë, Schwarber kishte marrë më parë një ecje.
Ndeshja vazhdonte dhe përditësime të mëtejshme do të vijnë nga Bleacher Report.
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