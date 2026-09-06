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06 Sep 2026
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Kronika

Zjarr pranë banesave në Krastë të Elbasanit, rrezikohen dy shtëpi (VIDEO)

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Një vatër zjarri është përhapur pas Kodrës së Krastës në Elbasan, duke rrezikuar nga flakët edhe dy banesa pranë zonës.

Situata ka kërkuar ndërhyrjen e shërbimit zjarrfikës, i cili ka mobilizuar tre mjete dhe 12 efektivë për të vënë nën kontroll flakët.

Për shkak të afërsisë me banesat, ndërhyrja është fokusuar në izolimin e zjarrit dhe pengimin e përhapjes së tij drejt zonës së banuar.

Pas ndërhyrjes së zjarrfikësve, vatra është neutralizuar, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme në banesa.

Ky është një tjetër rast i regjistruar në kushtet e temperaturave të larta dhe rrezikut të shtuar për zjarre. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe të njoftojnë menjëherë shërbimin zjarrfikës në numrin 128, në rast konstatimi të një vatre.

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