Barcelona zhgënjehet nga Bastoni, gati për të aktivizuar planin B dhe planin C
Barcelona ende nuk ka hequr dorë nga Alessandro Bastoni, por katalanasit janë disi të zhgënjyer prej tij. Italiani nuk ka bërë mjaftueshëm presion ndaj Interit për të kërkuar largimin.
Katalanasit kanë pritur që qëndrimi i tij të ndikojë në uljen e çmimit, gjë që deri tani nuk ka ndodhur. Nëse kjo pistë bie, Barcelona ka një plan B dhe një plan C. Plani B është Riccardo Calafiori, kurse plani C është Micky van de Ven.
Calafiori kushton rreth 50 milionë euro nëse i referohemi Transfermarkt, ndërsa holandezi i Tottenham kushton rreth 65 milionë euro.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.