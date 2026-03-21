Bardhi dhe Tabaku takojnë Ministrin gjerman për Europën, Gunther Krischbaum
Shqiptarët e duan integrimin
Kryetari i Grupit Parlamentar të PD Gazment Bardhi, dhe Kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut Jorida Tabaku, kanë përmbyllur një vizitë zyrtare në Berlin, me një takim të rëndësishëm në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë, me Ministrin e Shtetit për Europën z. Gunther Krischbaum.
Deputetët e opozitës i kanë shprehur zyrtarit të lartë të Qeverisë Federale mirënjohjen për mbështetjen që Gjermania po i jep integrimit europian të Shqipërisë, në një proces që bazohet në meritë dhe arritjen e standardeve.
Bardhi dhe Tabaku kanë shprehur shqetësimin se shqiptarët e duan Europën, por qeveria po e largon Shqipërinë prej saj. “Integrimi në BE nuk është propagandë, por standarde dhe meritë. Dhe sot, këto standarde po shkelen nga Edi Rama. Barazia përpara ligjit po shkelet dhe korrupsioni po merret në mbrojtje politikisht.” – janë shprehur ato gjatë takimit.
NJOFTIMI I PLOTË LIDHUR ME TAKIMIN:
Në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë | Me Ministrin e Shtetit për Europën z. Gunther Krischbaum.
Gjermania mbetet një aleate e fortë e Shqipërisë europiane. Ne jemi mirënjohës për mbështetjen, por përgjegjësia për të çuar vendin përpara është e jona.
E thamë qartë: shqiptarët e duan Europën, por qeveria po e largon Shqipërinë prej saj. Integrimi në BE nuk është propagandë, por standarde dhe meritë. Dhe sot, këto standarde po shkelen. Barazia përpara ligjit po shkelet dhe korrupsioni po merret në mbrojtje politikisht.
Ka një hendek të madh mes asaj që duan qytetarët dhe asaj që po bën qeveria. Në vend të reformave reale, kemi hapa pas, korrupsion dhe pengim të drejtësisë.
Shqipëria mundet për më shumë. Dhe duhet ta bëjmë të gjithë bashkë realitet.
