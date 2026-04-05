Sporti

Basketboll/ Tirana shpallet kampione e Kampionatit Kombëtar U-18 për vajza për të tretin vit radhazi

· 1 min lexim

Tirana U18 në basketboll për vajza është shpallur fituese e Kampionatit Kombëtar për sezonin 2025-2026, duke konfirmuar dominimin e saj në këtë kategori.

Në finalen vendimtare, vajzat bardh e blu triumfuan ndaj Përmetit me rezultatin 65-45, duke treguar cilësi, karakter dhe shpirt gare në çdo moment.

Lojtarja më e mirë e Final Four u shpall Helena Byberi, me një performancë fantastike që udhëhoqi ekipin drejt titullit.

Ky sukses mban vulën e punës dhe përkushtimit të trajnerëve Olsi Muça dhe Neda Uka, të cilët kanë ndërtuar një ekip fitues dhe të qëndrueshëm ndër vite.

Ky ishte titulli i tretë radhazi kampion për vajzat bardheblu në këtë kategori.

