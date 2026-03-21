21 Mar 2026
Emri si lavdi dhe trashëgimia si përgjegjësi Hap i madh në gjenetikë: Eliminohet kromozomi shtesë që shkakton Sindromën Down Lavazhi përdorej për të shitur drogë, dy të arrestuar në Sarandë Vonesa në punimin e tokave, shkak moti i paqëndrueshëm, specialistët e bujqësisë udhëzojnë fermerët Viktor Ferraj ekspozitë në FAB, “Mask”, ekspozita që eksploron identitetin njerëzor
Baton Haxhiu: Ka vite që e them! Berisha është i vetmi njeri që i jep mandat Edi Ramës

· 1 min lexim
Baton Haxhiu

Analisti Baton Haxhiu tha në studion e lajmeve të MCN TV se kreu i PD-së është ai që mban në pushtet Edi Ramën.

“Ka vite që e them që aleati kryesor i zotit Rama në politikën e gjatë qeverisëse është Sali Berisha. Është i vetmi njeri që i jep mandat.

Sidomos mandatin e katërt e ka nga ai.

Berisha nuk ka ide politike. Ka vulgaritet dhe ky vulgaritet i çon qytetarët te vota ndaj Ramës.

Berisha është armiku më mik i Edi Ramës në të paktën 6 vitet e fundit”, deklaroi analisti Baton Haxhiu.

Lexo Gjithashtu