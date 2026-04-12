EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
12 Apr 2026
Bayerni vendos rekord golash dhe “hipotekon” kampionatin

· 1 min lexim

Bayern siguroi një fitorei 5-0 në transfertë kundër St. Pauli dhe theu një rekord historik në Bundesligë: më shumë gola të shënuar nga një ekip, një rekord që ishte në fuqi që nga sezoni 1971-72, kur bavarezët përfunduan me 101 gola (përfshirë 40 nga Gerd Müller).

Pas epërsisë së Musiala në minutën e 9-të të pjesës së parë, Leon Goretzka shënoi golin e parë në fillim të pjesës së dytë. Olise, Jackson dhe Guerreiro më pas e përmirësuan më tej rekordin në 105.

Kur kanë mbetur edhe pesë ndeshje për t’u luajtur, fitorja e sjell ekipin e Vincent Kompany-t një hap më afër fitimit të Bundesligës. Borussia Dortmund, e vendit të dytë, humbi 1-0 në shtëpi ndaj Bayer Leverkusen dhe tani është 12 pikë prapa bavarezëve. Një diferencë që është praktikisht e pamundur të ngushtohet.

