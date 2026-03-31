BBC: Kosova ëndërron historinë me praninë në Botërorin 2026
Kosova, që shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008 dhe u njoh zyrtarisht nga FIFA dhe UEFA në vitin 2016, pret Turqinë në play-off-in e sotëm, sipas BBC.
Një fitore do ta çonte Kosovën, e renditur e 78-ta në botë, në Kupën e Botës me 48 ekipe që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
Ndeshja do të luhet në stadiumin ”Fadil Vokrri”, në Prishtinë, megjithëse shumica e njerëzve do ta ndjekin nga televizori.
”Ne kemi një stadium vetëm për 13 mijë spektatorë, por po të ishte e mundur, do të kishte 100 mijë”, tha trajneri i Kosovës, Franco Foda, pas fitores 4-3 në transfertë ndaj Sllovakisë, në gjysmëfinalen e play-off-it të enjten.
”Të martën do të kemi një ndeshje historike. Jemi në eufori, por duhet ta luajmë ndeshjen e fundit me qetësi. Në atë rast gjithçka është e mundur. Kemi tifozë emocionalë, por duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mos lejojmë gabime”, shtoi ai.
Kosova feston
Lojtarët dhe stafi i Kosovës pozuan me tifozët pas fitores 4-3 ndaj Sllovakisë në Bratislavë në gjysmëfinale.
Turqia, që nuk është kualifikuar për Kupën e Botës që prej vendit të tretë në vitin 2002, renditet e 23-ta në botë, 55 vende më lart se Kosova.
Megjithatë, Kosova ka treguar se di të përmbysë parashikimet.
Pas një humbjeje 4-0 ndaj Zvicër në fillim, Kosova mbeti e pamposhtur në pesë ndeshjet e tjera të grupit, duke përfshirë fitore brenda dhe jashtë fushe ndaj Suedisë dhe një fitore e një barazim ndaj Sllovenisë, përpara se të barazonte sërish me Zvicrën për të siguruar play-off-in.
”Kur doli shorti dhe pamë kundërshtarët, nuk ishim shumë optimistë, sidomos pasi humbëm ndeshjen e parë 4-0”, tha Arben Berisha, komentator në RTK Kosova.
”Më pas gjithçka ndryshoi dhe bëmë diçka të pabesueshme dhe të papritur. Fitorja ndaj Sllovakisë është quajtur një moment historik për ekipin kombëtar dhe për Kosovën si shtet. Ishte fitorja më e rëndësishme e arritur ndonjëherë”, shton ai.
Vendosja e Kosovës në hartën ndërkombëtare
Nëse Kosova kualifikohet, do të jetë në Grupin D dhe do të përballet me Australinë në Vankuver më 13 qershor, me Paraguajin në San Francisko, gjashtë ditë më vonë, dhe më pas me bashkorganizatoren SHBA në Los Anxheles, më 25 qershor.
Pas luftës së Kosovës 1998-1999, vendi feston Ditën e Çlirimit më 12 qershor 1999, pas tërheqjes së forcave serbe dhe hyrjes së trupave paqeruajtëse të udhëhequra nga NATO.
Pavarësia erdhi nëntë vite më vonë, megjithëse deri në dhjetor 2025, nga 193 shtete anëtare të OKB-së, vetëm 110 e njohin Kosovën si shtet të pavarur.
”Kualifikimi për Kupën e Botës do të ishte historik, duke pasur parasysh se kanë kaluar vetëm 10 vite që kur jemi njohur nga FIFA dhe UEFA. Disa e kanë quajtur të martën ditën më të madhe në historinë e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë në 2008. Disa thonë se do të ishte dita e tretë historike – pas çlirimit në 1999 dhe pavarësisë – dhe kjo do të ishte më e rëndësishmja e tretë. Do të kishte një ndikim të madh, duke pasur parasysh situatën politike. Do të ishte një ndikim i madh në mbarë botën”, shton Berisha.
Nga ndeshja e parë ndërkombëtare deri në prag të Botërorit për 12 vite
Kosova u lejua të luante ndeshjen e parë nga FIFA në mars 2014 – një barazim 0-0 me Haitin. Ndeshja e dytë ishte pikërisht kundër Turqisë, që fitoi lehtësisht 6-1.
Më 5 shtator 2016, Kosova luajti kualifikuesen e parë për Botëror dhe barazoi 1-1 në Finlandë, por më pas pësoi nëntë humbje radhazi, duke përfunduar e fundit në grup me vetëm tre gola të shënuar në 10 ndeshje.
Megjithatë, Kosova – duke përfituar nga lojtarë me origjinë kosovare të lindur në vende si Gjermania, Zvicra dhe Suedia – u përmirësua shpejt.
Në kualifikimet për Euro 2020, ajo kaloi në avantazh në transfertë ndaj Anglisë, para se të humbte 5-3, por përfundoi e treta dhe u eliminua nga North Macedonia në play-off.
Ylli i Kosovës është golashënuesi rekord Vedat Muriqi, me 32 gola në 67 ndeshje ndërkombëtare, si dhe 18 gola këtë sezon me Mallorca në La Liga.
Ai është një lojtar që Turqia e njeh mirë, pasi ka shënuar 17 gola me Çaykur Rizespor dhe 15 me Fenerbahçe në kampionatin turk.
Ndërkohë, sulmuesi Fisnik Asllani është pjesë e rëndësishme e Hoffenheim, portieri Arijanet Muric luan në Serie A me Sassuolo, ndërsa mesfushori Edon Zhegrova aktivizohet me Juventus.
Mbrojtësi Amir Rrahmani ka fituar dy herë Serie A me Napoli, ndërsa Florent Hadergjonaj dhe Milot Rashica kanë përvojë në Premier League.
”Edhe pse Turqia është një ekip më i mirë dhe me lojtarë më cilësorë, nuk janë shumë të qëndrueshëm në kualifikime. Është një ndeshje në shtëpi dhe ky është një avantazh i madh. Do të jetë diçka gjigante dhe, nëse fitojnë, do të jetë ndoshta festa më e madhe që është parë ndonjëherë në rrugët e Prishtinës dhe në çdo qytet të Kosovës”, thotë Berisha.
Një ekip që e bën një komb krenar
Në një intervistë për BBC World Service, ish-kapiteni i Kosovës në ndeshjen 0-0 ndaj Haitit, Anel Rashkaj, tregoi për vështirësitë e fillimeve.
”Isha 17 ose 18 vjeç dhe ëndrra ime ishte të luaja për kombëtaren, pas një lufte. Duhej të luftonim me klubet tona për të luajtur, sepse thoshin se nuk është një kombëtare”, thotë ai.
”Ishte stresuese të prisnim kaq gjatë. Unë isha ndoshta i pari që thashë ‘po’ për kombëtaren dhe u bëra kapiten në ndeshjen e parë. Të jesh tani në këtë pozicion, duke parë të gjitha vështirësitë që kemi kaluar, është e pabesueshme”, shton ai.
Rashkaj do të jetë i pranishëm në stadium për ndeshjen e së martës dhe e përshkroi atë si një natë emocionuese.
”Kemi kaluar kohë shumë të vështira me luftë dhe pas luftës probleme ekonomike – dhe ende kemi probleme. Njerëzit duan të ndihen të bashkuar dhe të ndihen të fortë. Kombëtarja ua ka dhënë këtë ndjenjë. Na bën krenarë që njerëzit shohin se kosovarët kanë shumë për të kontribuar në botë”, thekson ai./ a.jor.
