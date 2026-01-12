BE kërcënon Trump: Nëse futesh në Groenlandë, prit përgjigje ushtarake
Do të ishte fundi i NATO-s nëse SHBA-të do të pushtonin Groenlandën me forcë dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të thirreshin për t’i ardhur në ndihmë Danimarkës në rast agresioni ushtarak, tha sot Komisioneri Evropian i Mbrojtjes, Anders Kuppelius.
Duke vazhduar kërcënimet e tij kundër territorit autonom danez, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha dje se SHBA-të do ta pushtonin Groenlandën “në një mënyrë ose në një tjetër”, sepse “nëse nuk e marrim ne, do ta bëjnë Rusia ose Kina”.
Javën e kaluar, kryeministrja daneze Mette Frederiksen paralajmëroi se një sulm i SHBA-së ndaj Groenlandës do të nënkuptonte fundin e NATO-s dhe të rendit të sigurisë që është vendosur që nga Lufta e Dytë Botërore.
“Pajtohem me kryeministrin danez se kjo do të nënkuptonte fundin e NATO-s, por edhe midis njerëzve do të ishte shumë, shumë negative”, tha Kuppelius për Reuters, duke folur në një konferencë sigurie në Suedi.
Kuppelius theksoi gjithashtu se Neni 42.7 i Traktatit për Bashkimin Evropian i detyron shtetet anëtare të vijnë në ndihmë të Danimarkës në rast të agresionit ushtarak.
“Kjo do të varet në një masë të madhe nga Danimarka, si reagon ajo, cili është qëndrimi i saj, por sigurisht që ekziston një detyrim për shtetet anëtare të vijnë në ndihmë të njëri-tjetrit nëse një shtet tjetër anëtar përballet me agresion ushtarak”, tha ai.