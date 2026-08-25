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Europa

BE: Spanja kërkon mbështetje urgjente në lidhje me situatën e migracionit në Ceuta

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Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Markus Lammert, deklaroi në konferencën e përditshme për shtyp në Bruksel se Spanja kishte kërkuar mbështetje urgjente nga BE-ja në lidhje me situatën e migracionit në Ceuta.

Lammert deklaroi se kërkesa përfshinte masa për të mbrojtur kufijtë, për të forcuar infrastrukturën e sigurisë dhe për të krijuar kapacitet të mjaftueshëm në qendrat e migrantëve, duke shtuar se procesi i vlerësimit të Komisionit në lidhje me kërkesën ishte në vazhdim.

Lammert deklaroi se falë bashkëpunimit midis Madridit dhe Rabatit, përpjekjet e reja të migracionit të parregullt janë parandaluar me sukses dhe vuri në dukje se Magnus Brunner, Komisioneri i BE-së për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, është në kontakt të rregullt me ​​autoritetet spanjolle.

Pas zhvillimeve në Ceuta, Komisioni Evropian deklaroi se ishte gati t’i ofronte Spanjës mbështetje financiare, duke përfshirë infrastrukturën kufitare, nëse Madridi do ta kërkonte, si dhe mbështetje shtesë operacionale përmes Agjencisë së Rojës Kufitare dhe Bregdetare të BE-së (Frontex), Agjencisë së Bashkëpunimit për Zbatimin e Ligjit të Bashkimit Evropian (Europol) dhe Agjencisë së Azilit të BE-së.

Më 30 korrik, autoritetet ndërhynë për të ndaluar mbi 800 migrantë të parregullt që po përpiqeshin të notonin nga brigjet e Fenidek në Marok deri në Ceuta në Spanjë, në bregdetin e Afrikës së Veriut.

U raportua se qeveria spanjolle kishte mobilizuar të gjitha burimet e disponueshme në lidhje me incidentin.

Qeveria spanjolle kishte vendosur të vendoste forca të armatosura në rajon për të garantuar sigurinë pas një rritjeje të përpjekjeve të migracionit të parregullt drejt Ceutës.

Numri i migrantëve të parregullt që humbën jetën ndërsa përpiqeshin të kalonin nga Maroku në Spanjë është njoftuar të jetë 88.

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