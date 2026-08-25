Netanyahu vendos debatin me Turqinë në qendër të fushatës zgjedhore: Ata duan të humbasim
Një billboard gjigant i vendosur në autostradën kryesore të Tel Avivit e ka vendosur Turqinë në qendër të fushatës zgjedhore të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu. Në të shfaqej presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, së bashku me liderët e Iranit, Hezbollahut dhe kryetarin e Bashkisë së Nju Jorkut, si kundërshtarë të Izraelit, nën sloganin: “Ata duan që Netanyahu të humbasë. Mos i lini të fitojnë.”
Vetëm pak ditë më vonë, Turqia u vendos gjithashtu në qendër të përplasjes së fundit ushtarake të Izraelit.
Avionët izraelitë goditën bazën ajrore Abu al-Duhur në veri të Sirisë, duke shënjestruar atë që zyrtarët izraelitë e përshkruan si një prani ushtarake turke në rritje, të cilën Izraeli e konsideron një kërcënim serioz.
Tom Barrack, i dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për Sirinë dhe ambasadori i SHBA-së në Turqi, e kritikoi publikisht Izraelin për sulmin, duke e cilësuar atë si një “përshkallëzim të panevojshëm”.
Në një intervistë, Barrack sugjeroi se mund të kishte edhe një motiv politik, duke hedhur si teori mundësinë që Izraeli “thjesht është përpjekur të provokojë Turqinë”. Ai e cilësoi sulmin si “një lëvizje shumë agresive, por që mund të funksionojë mirë në prag të zgjedhjeve”.
Nga ana zyrtare, Izraeli e ka paraqitur sulmin si një domosdoshmëri të pastër operacionale. Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, kanë deklaruar se inteligjenca izraelite kishte treguar se Turqia po përgatitej të vendoste trupa dhe pajisje ushtarake në bazën ajrore.
Ankaraja e ka cilësuar versionin izraelit si “të pabazueshëm” dhe ka akuzuar Netanyahun se po ndjek “politika ekspansioniste dhe destabilizuese në rajon” në prag të zgjedhjeve të tetorit.
Qeveria turke tha gjithashtu se do të vijojë bashkëpunimin me qeverinë siriane “mbi një bazë legjitime për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe prosperitetit”.
Netanyahu dhe Katz kanë hedhur poshtë pretendimet se sulmi kishte motiv politik, duke paralajmëruar përkundrazi për një prani të afërt ushtarake turke në Siri.
“Nuk do të tolerojmë që një prani ushtarake turke të vendoset në Siri dhe të kërcënojë Izraelin”, deklaroi Netanyahu javën e kaluar.
Ndërkohë, kryeministri izraelit ka ashpërsuar edhe më tej retorikën e tij ndaj Erdoganit. Të premten, zyra e Netanyahut e cilësoi presidentin turk në një postim në X si një “tiran antisemit që shtyp popullin e tij”.
Netanyahu dhe Erdogan kanë një përplasje të gjatë publike, e cila është përshkallëzuar ndjeshëm gjatë luftërave në Gaza, Liban dhe Iran. Erdogan e ka cilësuar Netanyahun si kriminel lufte dhe e ka akuzuar vazhdimisht Izraelin për mizori në Gaza. Netanyahu, nga ana tjetër, e ka akuzuar Erdoganin për mbështetje ndaj Hamasit.
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