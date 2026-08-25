Zjarrfikësit e BE-së ndihmuan në luftimin e zjarreve në Serbi
Serbia ka aktivizuar Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian dhe ka pranuar ndihmën nga disa shtete anëtare të BE-së në luftimin e zjarrit në Deliblato Sands, i cili ka prekur më shumë se 3,500 hektarë.
Luka Çaušić, Shefi i Sektorit të Menaxhimit të Emergjencave në Ministrinë e Brendshme të Serbisë, tha se vendimi u mor me propozim të shtabit operativ që koordinonte përpjekjet për të kontrolluar zjarrin në Deliblato Sands, duke marrë parasysh edhe temperaturat e larta dhe kushtet e pafavorshme të motit të parashikuara për periudhën e ardhshme.
Përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, Serbia pranoi katër helikopterë Black Hawk nga rezerva strategjike rescEU, e koordinuar nga Komisioni Evropian. Një helikopter mbërriti nga Rumania, dy nga Çekia dhe një nga Sllovakia. Helikopteri rumun mund të mbajë 2.6 ton ujë, ndërsa helikopterët nga Çekia dhe Sllovakia kanë secili një kapacitet prej 3.5 ton.
Përveç mbështetjes ajrore, Gjermania dërgoi një ekip zjarrfikës dhe shpëtimi prej 55 personash me 24 automjete, ndërsa një ekip rumun prej 69 personash mbërriti me 15 automjete. Në total, ndihma e BE-së përfshin 124 personel zjarrfikës dhe shpëtimi, 39 automjete dhe katër helikopterë.
Komisionerja Evropiane për Barazinë, Gatishmërinë dhe Menaxhimin e Krizave, Hadja Lahbib, konfirmoi se katër helikopterë nga flota e BE-së e stacionuar në Çeki, Rumani dhe Sllovaki, si dhe ekipe tokësore nga Gjermania dhe Rumania, ishin vendosur nëpërmjet Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së.
Helikopterët dhe ekipet ndërkombëtare janë vendosur kryesisht në zonën e Deliblato Sands, por sipas Ministrisë së Brendshme, ato mund të dërgohen edhe në zona të tjera të zjarreve në Serbi nëse është e nevojshme.
Aktivizimi i mekanizmit të BE-së pasoi javë të tëra përpjekjesh për të kontrolluar zjarrin në Deliblato Sands. Sipas Vojvodina šume, zjarri u zbulua për herë të parë më 21 korrik dhe u vu nën kontroll disa herë, vetëm për t’u përhapur përsëri për shkak të erërave të forta dhe kushteve ekstreme të motit. Në një moment, zjarri kërcënoi vendbanimet në komunën e Bela Crkva, ku u shpall gjendje e jashtëzakonshme në Trujino Naselje, Kajtasovo dhe Grebenac.
Në ditët para aktivizimit të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, një avion rus Il-76, i aftë të transportonte rreth 42 ton ujë, iu bashkua gjithashtu përpjekjeve për shuarjen e zjarreve.
Aktivizimi i mekanizmit të BE-së erdhi pas kritikave nga pjesë të opozitës për dështimin e Serbisë për të kërkuar ndihmë nga BE-ja më parë. Më 21 gusht, përpara se autoritetet serbe të vendosnin të kërkonin ndihmë, Komisioni Evropian i konfirmoi N1 se Serbia, deri në atë moment, nuk e kishte aktivizuar Mekanizmin e Mbrojtjes Civile të BE-së.
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