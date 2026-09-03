Beck Malenstyn i Sabres realizon një ditë të veçantë me fëmijët e HEROS Hockey në British Columbia
Beck Malenstyn, sulmuesi 28-vjeçar i Buffalo Sabres, zhvilloi një seancë akulli me 20 fëmijë nga programi HEROS Hockey në qendrën e rekreacionit të North Delta, një përvojë që për të ishte plot simbolikë. Takimi shënoi rikthimin me njerëz që ai i njihte prej kohës së junioreve në Calgary dhe i dha mundësinë të tregonte për fëmijët e tij rëndësinë e kthimit në komunitet.
Siç raporton nhl, fëmijët, të moshave 11 deri 14 vjeç, përballen me pengesa të ndryshme për të luajtur hokej—nga vështirësi sociale dhe financiare te çështje kognitive apo fizike. Të rinjtë udhëtuan 90 minuta me traget nga Victoria dhe zhvilluan një stërvitje rreth 75 minutëshe, pas së cilës atyre iu ofrua drekë në ferma dhe restorantin pranë familjes së Malenstyn; shpenzimet e ditës u mbuluan nga liga si pjesë e angazhimit të tij si anëtar i koalicionit të lojtarëve për përfshirje.
Në mesin e pjesëmarrësve ishte 13-vjeçari Titan Beckford, i cili përdor dy këmbë protetike dhe preferon të luajë në këmbë sesa në sledge. Ai tha se në fillim i ishte vështirë të gjejë ekuilibrin, por me stërvitje arriti të qëndrojë dhe të luajë së bashku me vëllanë e tij më të vogël. Programi HEROS, që nënkupton Hockey Education Reaching Out Society, ofron mbështetje dhe vullnetarë që ndihmojnë fëmijët të kenë qasje në sport pavarësisht barrierave.
Kevin Hodgson, drejtori ekzekutiv i HEROS Hockey dhe një njohje e vjetër e Malenstyn, theksoi se diversiteti i pjesëmarrësve reflekton komunitetet e tyre dhe se përvoja synon t’u japë fëmijëve modele dhe synime të mëdha. Programi punon mbi katër sjellje themelore—dëgjim, respekt, disiplinë dhe argëtim—që ndihmojnë pjesëmarrësit të zhvillojnë aftësi sociale dhe bashkëpunimi, dhe shpesh i motivojnë ata të kthehen si mentorë për gjeneratat më të reja.
Ndërsa Malenstyn përshkroi ditën si të mbushur me energji dhe gëzim, duke vënë në dukje se fëmijët rikujtojnë pse loja ka kuptim, Sipas nhl, ky ishte një moment i rëndësishëm që lidh të kaluarën e tij me përkushtimin ndaj komunitetit dhe rolin që ai kërkon të luajë si model për të rinjtë.
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