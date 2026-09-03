🌤️
Tiranë 29°C · Kryesisht kthjellët 03 September 2026
S&P 500 7,745 ▲1.03%
DOW 53,657 ▲1.12%
NASDAQ 26,580 ▲1.38%
NAFTA 91.63 ▲0.68%
ARI 4,536 ▲2.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
₿ CRYPTO
BTC $80,949 ▲ +4.81% ETH $2,493 ▲ +4.48% XRP $1.4528 ▲ +8.96% SOL $104.5100 ▲ +5.67%
S&P 500 7,745 ▲1.03 % DOW 53,657 ▲1.12 % NASDAQ 26,580 ▲1.38 % NAFTA 91.63 ▲0.68 % ARI 4,536 ▲2.76 % S&P 500 7,745 ▲1.03 % DOW 53,657 ▲1.12 % NASDAQ 26,580 ▲1.38 % NAFTA 91.63 ▲0.68 % ARI 4,536 ▲2.76 %
EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067 EUR/USD 1.1583 EUR/GBP 0.8589 EUR/CHF 0.9422 EUR/ALL 92.1727 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3364 EUR/TRY 55.9994 EUR/JPY 184.34 EUR/CAD 1.6067
03 Sep 2026
Breaking
“Shame and Money”, vepra më e re e Visar Morinës vjen në Tirana International Film Festival VIDEO/ Zbardhen pamjet e konfliktit brenda hotelit në Orikum mes dy biznesmenëve, të pranishëm edhe persona të armatosur RUSI – Putini kritikon Perëndimin dhe akuzon Kievin për “terrorizëm shtetëror” Prokuroria publikoi kontaktet e gjyqtarit Gjoko Ristov me politikanë e biznesmenë TIFF 2026 rikthen njeriun në qendër: HUMANOGRAPHY dhe pyetja se çfarë do të thotë të jesh njeri sot
Menu
NHL

Beck Malenstyn i Sabres realizon një ditë të veçantë me fëmijët e HEROS Hockey në British Columbia

· 3 min lexim

Beck Malenstyn, sulmuesi 28-vjeçar i Buffalo Sabres, zhvilloi një seancë akulli me 20 fëmijë nga programi HEROS Hockey në qendrën e rekreacionit të North Delta, një përvojë që për të ishte plot simbolikë. Takimi shënoi rikthimin me njerëz që ai i njihte prej kohës së junioreve në Calgary dhe i dha mundësinë të tregonte për fëmijët e tij rëndësinë e kthimit në komunitet.

Siç raporton nhl, fëmijët, të moshave 11 deri 14 vjeç, përballen me pengesa të ndryshme për të luajtur hokej—nga vështirësi sociale dhe financiare te çështje kognitive apo fizike. Të rinjtë udhëtuan 90 minuta me traget nga Victoria dhe zhvilluan një stërvitje rreth 75 minutëshe, pas së cilës atyre iu ofrua drekë në ferma dhe restorantin pranë familjes së Malenstyn; shpenzimet e ditës u mbuluan nga liga si pjesë e angazhimit të tij si anëtar i koalicionit të lojtarëve për përfshirje.

Në mesin e pjesëmarrësve ishte 13-vjeçari Titan Beckford, i cili përdor dy këmbë protetike dhe preferon të luajë në këmbë sesa në sledge. Ai tha se në fillim i ishte vështirë të gjejë ekuilibrin, por me stërvitje arriti të qëndrojë dhe të luajë së bashku me vëllanë e tij më të vogël. Programi HEROS, që nënkupton Hockey Education Reaching Out Society, ofron mbështetje dhe vullnetarë që ndihmojnë fëmijët të kenë qasje në sport pavarësisht barrierave.

Kevin Hodgson, drejtori ekzekutiv i HEROS Hockey dhe një njohje e vjetër e Malenstyn, theksoi se diversiteti i pjesëmarrësve reflekton komunitetet e tyre dhe se përvoja synon t’u japë fëmijëve modele dhe synime të mëdha. Programi punon mbi katër sjellje themelore—dëgjim, respekt, disiplinë dhe argëtim—që ndihmojnë pjesëmarrësit të zhvillojnë aftësi sociale dhe bashkëpunimi, dhe shpesh i motivojnë ata të kthehen si mentorë për gjeneratat më të reja.

Ndërsa Malenstyn përshkroi ditën si të mbushur me energji dhe gëzim, duke vënë në dukje se fëmijët rikujtojnë pse loja ka kuptim, Sipas nhl, ky ishte një moment i rëndësishëm që lidh të kaluarën e tij me përkushtimin ndaj komunitetit dhe rolin që ai kërkon të luajë si model për të rinjtë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu