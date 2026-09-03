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Astros dhe White Sox përballen në Daikin Park më 3 shtator 2026

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Houston Astros dhe Chicago White Sox ndeshen më 3 shtator 2026 në Daikin Park, Houston. Përballja vjen në fund të sezonit të rregullt, me Houston-in që do t’i besojë të nisë H. Brown (4-3, 3.33 ERA) ndërsa White Sox do të nisin me L. Castillo (4-10, 5.31 ERA).

Siç raporton Bleacher Report, në tabelë White Sox kanë bilancin 73-66, ndërsa Astros janë 71-69 këtë sezon. Ekuilibri i skuadrave afekton luftën për pozicionet e para në divizion; nga ana tjetër, disa lojtarë kryesorë mungojnë për shkak të lëndimeve: J. Bart (C) — dorë, IL 10 ditë; J. Leasure (RP) — flexor, IL 60; K. Teel (C) — këmbë/ankle, IL 10; T. Murray (LF) — shpatull, IL 60; B. Matthews (CF) — gju, IL 60; dhe C. Correa (SS) — ankle, IL 60.

Statistikisht, skuadrat kanë udhëheqës të ndryshëm në sezon: për Houston Yordan Álvarez ka dalluar me 37 homerun dhe një mesatare goditjeje rreth .317, ndërsa për Chicago Masataka M. Murakami ka shënuar 29 homerun. Po ashtu u vu re rikthimi i Davis Martin për White Sox, pas qëndrimit në listën e lëndimeve, që pritet të ndihmojë në rotacionin e starter-ave.

Me pak ndeshje deri në përfundim të fazës së rregullt, rezultati i këtij dueli mund të ketë ndikim në orientimin e të dy klubeve për fazën e play-off. Sipas Bleacher Report, pasojat e ndeshjes do të jenë veçanërisht të rëndësishme për përcaktimin e minutazhit dhe vendimeve rreth skuadrës për javët e ardhshme.

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